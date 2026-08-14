Большие перемены и каникулы: Минпросвещения обновило рекомендации для школ

Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса в 2026/27 учебном году. Ведомство советует учитывать пик умственной работоспособности школьников при составлении расписания, проводить наиболее сложные занятия в первой половине дня, ограничить продолжительность второй смены и внеурочной деятельности.





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Сложные предметы – на вторых-четвертых уроках

Минпросвещения России направило в регионы методические рекомендации по организации учебного процесса в школах в 2026/27 учебном году. Ведомство советует учитывать дневную динамику работоспособности школьников при составлении расписания и проводить наиболее сложные занятия в период максимальной умственной активности детей.

Согласно рекомендациям, оптимальный уровень умственной работоспособности у школьников приходится на промежуток с 10:00 до 12:00. Поэтому нагрузку в течение учебного дня предлагают распределять с учетом этого периода.

Для учеников начальных классов наиболее сложные предметы рекомендуется ставить на второй и третий уроки. Для школьников, обучающихся по программам основного и среднего общего образования, такие занятия предлагают проводить со второго по четвертый урок.

На вторых-четвертых уроках в середине учебной недели также рекомендуется проводить изложение нового материала, проверочные и контрольные работы.

Продолжительность большой перемены должна позволять детям полноценно пообедать Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Перемены предложили сделать не короче 10 минут

В методических рекомендациях отдельно прописана продолжительность перемен. Обычные перемены между уроками должны занимать не менее 10 минут, а большая перемена после второго или третьего урока – от 20 до 30 минут.

Школы могут вместо одной большой перемены организовать две продолжительностью по 20 минут – после второго и третьего уроков.

Продолжительность большой перемены должна позволять детям полноценно пообедать. При составлении расписания школам также рекомендуют учитывать пропускную способность столовых, чтобы не допускать их перегрузки и равномерно распределять поток учеников в течение дня.

Для адаптации первоклассников в начале учебного года школы могут в сентябре и октябре сокращать общее количество часов, предусмотренных для изучения отдельных предметов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первоклассникам сократят продолжительность уроков

Для первоклассников продолжительность уроков будет зависеть от периода учебного года. В сентябре-декабре занятия не должны длиться более 35 минут, а с января по май – более 40 минут.

Во 2–11-х классах продолжительность урока не должна превышать 45 минут. Для классов, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена продолжительность уроков до 40 минут.

Для адаптации первоклассников в начале учебного года школы также могут в сентябре и октябре сокращать общее количество часов, предусмотренных для изучения отдельных предметов.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года в первом классе школьникам не должны задавать домашние задания.

Вторую смену ограничат шестью параллелями

Минпросвещения также подготовило рекомендации по организации обучения во вторую смену.

Занятия во вторую смену должны завершаться не позднее 19:00. Проведение «нулевых» уроков не допускается, а обучение в три смены запрещено.

При этом вторая смена разрешена только для учащихся 2–4-х и 6–8-х классов. Для первоклассников, пятиклассников, а также учеников 9-х, 10-х и 11-х классов организация обучения во вторую смену не предусмотрена.

На внеурочную деятельность – не более 10 часов в неделю

Обновленные рекомендации Минпросвещения затронули и внеурочную деятельность на 2026/27 учебный год. Ее общий объем не должен превышать 10 часов в неделю.

За весь период обучения рекомендуемый объем составляет до 1 350 часов в начальной школе, 1 700 часов в основной и 680 часов в старшей школе.

При этом конкретный набор курсов каждая школа формирует самостоятельно с учетом своих кадровых и материальных возможностей, а также интересов учеников.

В перечень рекомендованных направлений входят «Разговоры о важном» для учеников 1–11-х классов – по одному часу в неделю, «Россия – мои горизонты» для 6–11-х классов, а также программа «Орлята России»: один час в неделю для первоклассников и два часа для учеников 2–4-х классов.

Также школы могут включать во внеурочную деятельность финансовую грамотность, курсы по историческому просвещению, занятия по математике и естественно-научным дисциплинам, профильное обучение и углубленное изучение предметов, а также программы физического развития.

Для 8-х классов предусмотрено 17 часов военных учебных сборов или начальной военной подготовки, для 10-х классов – 35 часов.

В Минпросвещения подчеркнули, что рекомендации дают школам ориентиры, а окончательное решение о перечне и объеме курсов принимает сама образовательная организация.

Отказ от домашних заданий в первом классе в ведомстве связывают с необходимостью облегчить адаптацию детей к школе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для школьников сохранят нормы на выполнение домашних заданий

При этом полностью отказываться от домашних заданий для остальных школьников Минпросвещения не планирует.

Как сообщил РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко, нормативы времени на выполнение домашних заданий уже действуют. Они предусматривают разную максимальную продолжительность работы в зависимости от возраста.

Для учеников 2–3-х классов на домашние задания рекомендуется отводить не более 1,5 часа в день, 4–5-х классов – до двух часов, 6–8-х классов – до 2,5 часа, 9–11-х классов – до 3,5 часа.

При этом 3,5 часа являются именно верхней границей допустимого времени, а не рекомендацией ежедневно заниматься домашними заданиями столько времени.

Первоклассники домашние задания не выполняют. По словам Костенко, эта норма действует с 2021 года и закреплена приказом Минпросвещения №115. Недавний приказ №729 лишь привел федеральную образовательную программу в соответствие с уже действующим правилом.

Отказ от домашних заданий в первом классе в ведомстве связывают с необходимостью облегчить адаптацию детей к школе. По мнению эксперта, дополнительная нагрузка в первый год обучения для этого не требуется.

При этом министр просвещения Сергей Кравцов ранее заявлял, что отменять домашние задания для остальных школьников ведомство не планирует. По его словам, они необходимы для повторения пройденного материала.

Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года, а завершится 26 мая 2027 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Осенние каникулы продлятся до 12 дней

Минпросвещения также рекомендовало календарь школьных каникул на 2026/27 учебный год.

Осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября. С учетом выходных и праздничного дня 4 ноября их продолжительность для школ с пятидневной учебной неделей составит 12 дней – с 24 октября по 4 ноября. При шестидневной неделе каникулы продлятся 11 дней.

Зимние каникулы рекомендованы с 31 декабря по 10 января – всего 11 дней.

Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года, а завершится 26 мая 2027 года.

Таким образом, рекомендации Минпросвещения на новый учебный год охватывают практически все основные элементы организации школьного дня – от времени проведения контрольных и продолжительности перемен до второй смены, внеурочных занятий, домашних заданий и каникул.