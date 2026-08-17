Труженице тыла из Татарстана исполнилось 95 лет

Труженица тыла Махбуза Басирова из Азнакаевского района Татарстана отметила 95-летие, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Махбуза Закировна родилась 15 августа 1931 года в Муслюмовском районе одиннадцатым ребенком в семье. Получила восемь классов образования. Ее отправили на заготовку леса. После возвращения в деревню Басирова работала в колхозе животноводом. Затем переехала в Азнакаево, устроилась на работу в СУ-5, позже участвовала в строительстве дорог», – рассказали в пресс-службе.

В 1954 году Махбуза Закировна вышла замуж за Мирзияна Салиховича. В браке у них родилось двое детей. В послевоенные годы Басирова работала санитаркой в приемном покое Центральной районной больницы. До выхода на заслуженный отдых трудилась на Азнакаевском маслозаводе. После выхода на пенсию работала дворником в детском саду № 9 в городе Азнакаево.

Махбуза Закировна удостоена звания ветерана труда, награждена юбилейными медалями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В настоящее время у Басировой есть пять внуков и правнуков.