Беляев проинспектировал ход ремонтных работ в колледже Лемаева и НХТИ

Фото: max.ru/channel_Radmir_Belyaev

В преддверии 1 сентября глава Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев ознакомился с ходом ремонтных работ, которые ведутся в Колледже нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева и в Нижнекамском химико-технологическом институте. Об этом рассказал сам руководитель муниципалитета в своем канале.

По словам главы района и мэра города, в колледже имени Лемаева процесс обновления уже близится к финалу. Здесь появились современные учебные кабинеты и лаборатории, а также пространства для отдыха и развития студентов – библиотека, коворкинг, презентационный зал, кафе, комната психологической разгрузки и спортивные зоны, перечислил Беляев.

«Проект реализуется при поддержке республики, СИБУРа и федерального центра», – напомнил он.

Фото: max.ru/channel_Radmir_Belyaev

Параллельно приведено в порядок женское общежитие колледжа на 350 мест. Более 30% студентов здесь – иногородние, поэтому комфортные условия проживания особенно важны. На капитальный ремонт пяти этажей было выделено 250 млн рублей, в том числе 90 млн – по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». «Сейчас готовим документы на ремонт общежития для мальчиков», – уточнил Беляев.

Почти завершен ремонт и в корпусе «Б» НХТИ. Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова на оснащение удалось направить 87 млн рублей. Тут будут учиться студенты первых и вторых курсов: заниматься на лекциях и практике, работать в компьютерных классах, пользоваться библиотекой и тренажерным залом.

«Таким образом общими усилиями мы постепенно выстраиваем в Нижнекамске полноценную систему подготовки кадров: школа – колледж – вуз – предприятие. Но важно понимать, что современное здание и оборудование – это только создание условий», – констатировал глава города.

Фото: max.ru/channel_Radmir_Belyaev

«Главное – сильные преподаватели, хорошая практика и качественное образование. В этом у нас сомнений нет. По статистике поступающих мы видим, что интерес к нашим учебным заведениям растет. Это радует!» – заключил Радмир Беляев.

Национальные проекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.