В Нижнекамске заменили 83% запланированных на год теплосетей

В Нижнекамске продолжается масштабная замена изношенных сетей отопления и горячего водоснабжения. Из запланированных на этот год 56 км уже обновлено 46,5 км, или 83%. Завершить монтаж труб планируют до конца августа. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор филиала АО «Татэнерго» – «Нижнекамские тепловые сети» Ильнар Галимзянов.

По его словам, в рамках программы также запланирована замена сетей на 54 объектах, ремонт фасадов 21 центрального теплового пункта и другого технологического оборудования. Для выполнения работ привлечены 16 подрядных организаций.

Сейчас от горячего водоснабжения отключены 246 домов. До конца августа подачу планируют возобновить практически во всех из них. После завершения ремонтных работ проведут благоустройство территорий.

В этом году на обновление объектов жилищно-коммунального хозяйства Нижнекамска направлено почти 2,6 млрд рублей в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры. С учетом собственных источников «Татэнерго» общий объем финансирования составит 3,7 млрд рублей.

За три летних ремонтных сезона, включая текущий, в Нижнекамске планируют заменить почти 122,5 км теплосетей – около 16,5% от их общей протяженности.