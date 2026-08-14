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Общество 14 августа 2026 18:06

В «Единой России» призвали не усложнять ЕГЭ

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В партии считают, что усложнять задания Единого государственного экзамена не следует – систему поступления необходимо точечно настраивать, устраняя перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и семей, сообщает официальный портал «Единой России».

По полученной информации, замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что перед началом нового учебного года партия подводит итоги ЕГЭ и приемной кампании вместе с родителями и педагогами, чья позиция должна стать основой для дальнейших решений. Резкое изменение требований или отмена отдельных преимуществ может повлиять на возможности поступающих, поэтому корректировки важно проводить постепенно.

«Перед началом нового учебного года «Единая Россия» подводит итоги ЕГЭ и приёмной кампании вместе с родителями и педагогами. Их позиция должна стать основой для дальнейших решений. Резкое изменение требований или отмена отдельных преимуществ может серьёзно повлиять на возможности поступающих, поэтому любые корректировки важно проводить постепенно и с учётом их последствий», – разъяснил Ревенко.

Он напомнил, что эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновленной Народной программы. Задача – сохранить работающие механизмы, исправить проблемы и сделать путь от экзамена до бюджета более справедливым и предсказуемым.

Ректор Казанского государственного медицинского университета Айрат Фаррахов отметил, что усложнение заданий ЕГЭ не станет системным решением. Главная задача, по его словам, – продолжение серьезной профориентационной работы в школах.

«Главная задача, которую я вижу, как ректор университета – это продолжение серьезной профориентационной работы. Сегодня она проводится в 23-х школах, и там многие ребята показывают лучшие результаты, поэтому в планах увеличение количества мединских классов, уделять значительно и больше внимания этому вопросу, и в этом мы видим качество подготовки ребят, их готовность к университетской скамье и помощь в дальнейшей траектории, в служении пациентам и в будущей нашей профессии», – отметил Айрат Фаррахов.

#Единая Россия #егэ
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