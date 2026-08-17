Мурал «Семейные традиции» из Челнов набрал 27,5 тыс. голосов в рамках «ФормАРТ»

По итогам народного голосования на фестивале уличного искусства «ФормАРТ», проходившего с 5 по 16 августа на портале «Госуслуги», работа из Татарстана набрала 27 518 голосов от жителей республики, сообщают организаторы. Это лучший результат среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

Татарстан представил художник из Набережных Челнов Александр Попов с муралом «Семейные традиции». Фреска украсила фасад дома №87а по улице Шамиля Усманова. На ней изображены бабушка и внучка за приготовлением эчпочмака – символ преемственности поколений, домашнего уюта и верности национальным традициям.

Согласно данным на 14 августа, Татарстан уверенно лидировал: 27 518 голосов от жителей республики против 10 902 у ближайшего преследователя – Республики Башкортостан. Работа из Татарстана также набрала 912 голосов от жителей других регионов.

Фестиваль «ФормАРТ» проводится в ПФО с 2020 года по инициативе полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В 2026 году ключевая тема – Год единства народов России. Всего на участие в VII сезоне поступило 400 заявок, наибольшую активность проявили художники из Татарстана и Башкортостана – около 100 заявок. Жюри отобрало 14 финалистов – по одному от каждого региона.

Окончательные итоги объявят 23 августа в Кирове. Победители получат гранты от 100 до 200 тысяч рублей на развитие творческих проектов.