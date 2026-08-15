Минниханов посетил благоустроенный двор на улице Сююмбике в Нижнекамске

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Нижнекамск посетил двор домов №9, 11 и 13 на улице Сююмбике, который отремонтировали по республиканской программе «Наш двор». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

После ремонта двор превратился в современное пространство для отдыха и активного досуга 1,7 тыс. жителей. Здесь обновили дороги, установили наружное освещение и новые скамейки, оборудовали велопарковки и удобные пешеходные дорожки.

Во дворе также появились современные детские и спортивные площадки и многофункциональные зоны.

Минниханов осмотрел обновленную территорию и пообщался с местными жителями.

Всего в этом году по программе «Наш двор» в Нижнекамском районе планируют отремонтировать 55 дворов. Из них 47 находятся в Нижнекамске, четыре – в Камских Полянах и еще четыре – в селах района.