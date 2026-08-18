Как новый проект СИБУРа в Нижнекамске повлияет на рынок упаковки и труб

На нижнекамском предприятии СИБУРа на 70% готово новое производство металлоценового полиэтилена мощностью 300 тыс. тонн в год. Запуск намечен на 2027-й. Эксперты рассказали, как новое производство повлияет на рынок упаковки и труб.





Технологическая база и интеграция

На предприятии СИБУРа в Нижнекамске продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта – установки по производству металлоценового полиэтилена (мПЭ) мощностью 300 тысяч тонн в год.

Общий прогресс строительства составляет 70%, работы ведутся с опережением графика. На площадку поставлено 95% технологического оборудования. Смонтировано ключевое оборудование установок разделения пропана и азота, предполимеризации, в том числе петлевой реактор, узел подготовки катализатора. Для поставки оборудования и материалов привлечены машиностроители и производители из России и дружественных стран.

Проект предусматривает установку новой ректификационной колонны для возврата газов в производственный цикл, что снизит нагрузку на окружающую среду. Для ускорения работ применяется модульная сборка металлоконструкций на отдельной площадке, в ходе строительно-монтажных работ будет задействовано около тысячи строителей.

В проект СИБУР вложит 48 млрд рублей. Завершение монтажа основного оборудования запланировано на третий квартал 2026 года, ввод в эксплуатацию – на 2027 год. Проект является частью более крупной инвестиционной программы компании в Татарстане объемом 600 млрд рублей.

Сырьевой основой для нового комплекса служит этилен с олефинового комплекса «Нижнекамскнефтехима», запущенного в 2025 году. В настоящее время из этого сырья на нижнекамском площадке СИБУРа производится гексен, также на стадии активного строительства находятся мощности по выпуску стирола, этилбензола и полистирола, его запуск запланирован на 2028 год.

Металлоценовый полиэтилен относится к продукции высоких переделов. Его используют при производстве гибкой упаковки, в том числе стрейч- и FFS-пленок, гофрированных труб, бытовой техники и автокомпонентов. За счет прочности материала расход стрейч-пленки можно сократить до полутора раз, а более низкая температура сварки позволяет ускорить работу упаковочных линий.

Оценка рынка и отраслевые перспективы

Одна из задач проекта – заместить поставки металлоценового полиэтилена из-за рубежа.

По словам генерального директора Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) Владислава Ткаченко, сейчас этот материал в России производится в ограниченных объемах – не более 4 тыс. тонн в год. Остальной объем, превышающий 60%, ранее приобретался в Европе обходными путями либо в Китае и Южной Корее.

«Данный материал способен закрыть на российском рынке нишу по производству изделий для горячего водоснабжения из так называемого PE-RT. Это полиэтилен повышенной термостойкости, из которого производят гибкие трубы для систем теплого пола, водопровода и отопления; мПЭ хорошо зарекомендовал себя в индивидуальном жилищном строительстве и во внутренних системах многоквартирных домов. «Теплые» трубы из мПЭ также устанавливают под тротуарами для снижения обледенения и снеготаяния. Материал хорошо выдерживает температуру воды от 60 до 80 °C… Он не боится морозов и служит более 50 лет», – отмечает эксперт.

По его словам, собственная установка позволит полностью заместить импортный поток и значительно расширить применение материала. Металлоценовый полиэтилен недооценен в сегменте промышленных трубопроводов, прежде всего горно-обогатительными комбинатами. мПЭ может заменить трубы из традиционных материалов, он экономичнее и долговечнее. Любая линия для производства обычной трубы позволит выпускать изделия из этого материала, стойкие к высоким температурам, что станет шагом вперед не только для Татарстана, но и для всей России.

Доктор химических наук, профессор Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Ирина Кирш подчеркивает экологический и экономический эффект от внедрения новых технологий. Производство собственного мПЭ – высокотехнологичный проект, ориентированный на укрепление технологического лидерства. Его реализация позволит снизить зависимость от импортных марок, сократить расходы на логистику и ускорить поставки.

«Говоря о характеристиках мПЭ, стоит отметить, что он имеет более высокие деформационно-прочностные качества, что позволяет получать материалы более тонкие и прочные. С точки зрения упаковки это означает выпуск материалов с меньшей массой, используя меньше полимера. Для производителей это критично, поскольку программа расширенной ответственности производителей (РОП) обязывает их эту упаковку утилизировать либо уплатить за ее выпуск утилизационный сбор. Ключевой показатель в расчете утильсбора – масса упаковки: чем она ниже, тем меньше финансовая нагрузка на ее производителя. Также большим преимуществом является низкая температура сварки металлоценового полиэтилена, поскольку в технологических упаковочных линиях этот критерий достаточно важен и влияет как на время разогрева, так и на затраты на электроэнергию», – поясняет профессор Кирш.

Она добавляет, что сегмент использования мПЭ довольно широк: его применение даже в области многослойных материалов позволит обеспечить стабильное хранение пищевых продуктов, таких как мясные, молочные и рыбные продукты.

Для медицины, сельского хозяйства и промышленности

Для повышения глубины переработки СИБУР последовательно модернизирует нижнекамскую площадку. За последние 4,5 года компания вложила в производственную, ремонтную, образовательную и социальную инфраструктуру Нижнекамска более 350 млрд рублей. Были созданы и запущены производства этилена и гексена, значительно повышен уровень автоматизации, построен и введен в эксплуатацию ремонтно-механический завод.

В 2025 году в городе было создано более 750 высокотехнологичных рабочих мест, в ближайшие три года в рамках портфеля инвестиционных проектов компании в Нижнекамске планируется создание еще 500 высокотехнологичных рабочих мест ежегодно.

«Будущий запуск производства металлоценового полиэтилена – это очередной шаг по качественному развитию нашего производства в Нижнекамске. «Нижнекамскнефтехим» получит возможность выпускать новые марки полиэтилена и полностью обеспечит потребности в них рынки России и стран СНГ. Реализация проектов происходит в условиях санкций и высокой стоимости заемного финансирования, что ограничивает текущие финансовые результаты. Мы уверены в потенциале инвестиций – они уже дают ощутимые результаты: наши производства наращивают выпуск продукции в сложной макроэкономической среде», – комментирует член правления – исполнительный директор СИБУРа, председатель правления «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов.

Локацию для развития производственной цепочки по выпуску востребованных марок полимеров выбрали не случайно. Как отмечают представители отрасли, в Татарстане исторически сложилась высокая концентрация нефтехимических производств и переработчиков пленки, упаковки и медицинских изделий.

Задача проекта – обеспечить переработчиков материалом на основе местного сырья, в том числе с использованием катализаторов, разработанных «СИБУР Инновациями». Новые марки полимеров смогут применяться в медицине, сельском хозяйстве и автомобильной промышленности.