Бывший гипермаркет выставили на продажу в Казани за 200 млн рублей

Федеральная торговая сеть выставила на продажу нежилое помещение площадью 1,8 тысяч кв. м в торговом центре «Московский» на улице Галимджана Баруди, 8 в Казани. Информация размещена на доске объявлений.

Помещение площадью 1 802,9 кв. м расположено на цокольном этаже и имеет отдельный вход с улицы. Ранее помещение использовалось под продуктовый гипермаркет. В описании объекта также указано наличие траволатора и погрузочно-разгрузочной площадки площадью 91,61 кв. м.

В состав выставляемого на продажу имущественного комплекса, помимо помещения, входят права на два земельных участка общей площадью около 5,5 тысяч кв. м, находящихся в долевой собственности.

Продажа проходит в формате сбора коммерческих предложений. Покупателем станет претендент, предложивший максимальную цену.