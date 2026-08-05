Из Тюлячинского района Татарстана в Лисичанск доставили гуманитарный груз

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Тюлячинский район направил в подшефный Татарстану Лисичанск гуманитарный груз для подготовки к отопительному сезону. Колонну возглавил глава муниципалитета Айрат Фатхуллин. Груз был передан на встрече с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан Ринатом Садыковым, курирующим восстановление Лисичанска и Рубежного.

В составе груза – водонагреватели, радиаторы отопления, генераторы, расходные материалы, оборудование и инструменты. Все собиралось адресно, под конкретные нужды города.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«При подготовке к отопительному сезону мы формируем адресные заявки для подшефных городов. На них откликаются районы республики. В этот раз к нам приехала делегация Тюлячинского района во главе с Айратом Фатхуллиным. Благодаря командной работе мы с опережением формируем резервный фонд оборудования. Спасибо всем неравнодушным жителям района, представителям бизнеса и предприятий за поддержку», – подчеркнул Ринат Садыков.

Кроме того, для бойцов, проходящих службу в зоне специальной военной операции, из Тюлячинского района доставили адресные посылки, необходимые стройматериалы, а также технику: автомобиль «УАЗ» и квадроцикл.