Врачи РКБ Татарстана спасли беременную с двумя остановками сердца

Беременную с двумя остановками сердца спасли в Перинатальном центре РКБ Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба клиники.



40-летняя жительница Набережных Челнов поступила в больницу с угрозой преждевременных родов и укорочением шейки матки. Состояние будущей матери стабилизировали и еще неделю она лежала под контролем врачей отделения патологии беременности. Через неделю ее со схватками перевели в родильный блок.

Внезапно женщина потеряла сознание, давление упало, возникли нарушения дыхания. Диагностирован кардиопульмональный шок, пациентку перевели в операционную и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Анестезиологи-реаниматологи провели успешную реанимацию и запустили сердцебиение матери. Сердце новорожденного тоже не билось, но его удалось реанимировать.

В это время сердце женщины остановилось во второй раз. Из-за эмболии околоплодными водами в организме начался процесс, который вызывает ДВС-синдром – кровь не сворачивается, от чего начинается массивное кровотечение, которое большими усилиями удалось остановить. Несмотря на две остановки сердца и сильную гипоксию, мозг женщины функционирует нормально.

В настоящий момент женщину и ребенка выписали из больницы, их жизни ничто не угрожает.