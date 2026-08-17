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Общество 17 августа 2026 16:10

Труженица тыла из Татарстана Анна Спиридонова отметила 95-летие

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Труженица тыла Анна Спиридонова из Зеленодольского района Татарстана в августе отметила 95-летие, сообщает пресс-служба Митнтруда РТ.

«Анна Петровна родилась в 1931 году в селе Карташиха Лаишевского района ТАССР в семье колхозников, где воспитывалось пятеро детей. Получила два класса образования. В военные годы работала на полях в колхозе. После войны устроилась на фанерный завод им. Серго разнорабочей», – рассказали в пресс-службе.

В 1951 году Анна Петровна вышла замуж. В браке родила трех детей – двух дочерей и сына. К сожалению, старшая дочь умерла. Сейчас у Спиридоновой есть четыре внука и пять правнуков. Ветеран труда проживает вместе с дочерью Валентиной, увлекается огородом, шитьем, вязанием.

#Год воинской и трудовой доблести
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