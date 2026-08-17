В Росреестр Татарстана за семь месяцев поступило более 340 тыс. заявлений

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Более 340,3 тыс. заявлений на кадастровый учет и регистрацию недвижимости поступило в Росреестр Татарстана за январь – июль этого года. Из них 250,3 тыс. заявлений жители и организации подали в электронном виде. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за семь месяцев на регистрацию прав на недвижимость поступило 268,1 тыс. заявлений. Еще около 47,6 тыс. заявлений касались постановки объектов на кадастровый учет.

На одновременное проведение кадастрового учета и регистрации прав было подано 24,5 тыс. заявлений.

По итогам рассмотрения документов за январь – июль Росреестр Татарстана зарегистрировал почти 600,6 тыс. прав и учетных действий в отношении объектов недвижимости.

В том числе 133,8 тыс. регистрационных и учетных действий пришлось на жилые помещения, 110,3 тыс. – на земельные участки, еще 6 тыс. – на машино-места.