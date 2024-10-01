Замалетдинов и Ямпольская обсудили в Москве сохранение и развитие языков народов России

В Аппарате Президента РФ в Москве состоялась встреча директора Института филологии и межкультурной коммуникации Радифа Замалетдинова с советником Президента РФ, председателем Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, председателем комитета Госдумы Федерального собрания РФ по культуре, председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир» Еленой Ямпольской.

Обсуждались вопросы организации деятельности созданного 22 августа 2024 года Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, в состав которого вошёл Замалетдинов.

В ходе встречи Радиф Замалетдинов подчеркнул, что его включение в Состав нового Совета при Президенте РФ – это прежде всего высокая оценка той роли, которую всегда играл и играет Казанский федеральный университет в деле сохранения и развития русского языка и языков народов России.

«Мы достойно продолжаем и развиваем традиции наших крупнейших филологических школ, широко известных не только в России, но и далеко за её пределами, таких как Казанская лингвистическая школа, Казанская тюркологическая школа, Казанская лингвометодическая школа. На базе нашего института постоянно проводятся крупные научные, образовательные и социально направленные мероприятия в данной области – множество конференций, круглых столов, олимпиад, фестивалей», – сказал Замалетдинов.

Он также отметил, что видит свою миссию прежде всего в том, чтобы в рамках деятельности нового Совета при Президенте РФ активно отстаивать интересы высшего и других ветвей отечественного образования в области языкового образования, максимально способствовать успешному сохранению и эффективному развитию и продвижению русского языка и языков народов России.

Елена Ямпольская со своей стороны заинтересовалась опытом Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ в данной области, высоко оценила усилия института по привлечению в ряды студентов большого количества иностранных граждан, созданию благоприятных условий для их языковой и социально-культурной адаптации. Была достигнута договоренность о постоянных контактах и тесной совместной работе.