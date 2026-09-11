Имена 103 жителей Аксубаевского района внесли на Доску почета РТ

Фото: «Аксубаево-информ»

В Аксубаеве прошел Фестиваль труда и доблести, участниками которого стали представители трудовых коллективов и династий, ветераны, участники специальной военной операции и их семьи, а также представители молодежи. Об этом сообщает «Аксубаево-информ».

В фестивале приняли участие глава Аксубаевского района РТ Алмаз Мингулов, депутаты Госдумы РФ Олег Морозов и Анатолий Иванов.

Руководитель муниципалитета поблагодарил жителей за труд и вклад в развитие района.

«Именно вы – рабочие, врачи, учителя, механизаторы, строители, инженеры, предприниматели – создаете всё, чем мы живем: возводите дома, растите хлеб, лечите, учите, защищаете», – сказал он.

По словам Мингулова, промышленные предприятия формируют 52,1% валового территориального продукта, благодаря им создано более 800 новых рабочих мест. За последние два года объем валовой продукции сельского хозяйства вырос с 3,2 млрд до 6 млрд рублей. За пять лет в районе благоустроили 68 дворов, также продолжается строительство спортивных объектов.

Одним из центральных моментов фестиваля стало чествование жителей, внесенных на Электронную доску почета Татарстана. Сейчас на ней представлены более 40 трудовых коллективов и 103 работника Аксубаевского района.

Свидетельства вручили представителям разных профессий. Среди них – участник спецоперации Евгений Васильев, агроном «Волга-Селект» Фандас Гафиятуллин, тракторист-машинист Фаниль Нуртдинов, бригадир агрофирмы «Аксу Агро» Минахмет Габитов, предприниматель Дина Шакирова и другие.

Депутат Анатолий Иванов в свою очередь отметил изменения, произошедшие в районе за последнее время.

«Недавно был у вас в Аксубаеве, удивительно, с того дня столько сделано! Видно ваше искреннее желание развиваться. В районе сложилась хорошая команда, здесь очень дружный народ: татары, чуваши, русские живут как одна большая семья, а это главное», – сказал он.

После церемонии награждения для участников фестиваля выступили творческие коллективы района.

Электронную доску почета своим указом от 1 мая этого года учредил Раис Татарстана Рустам Минниханов. На платформе представлены более 15 тыс. работников 4,8 тыс. предприятий республики. Фестиваль проводится в рамках Года воинской и трудовой доблести, объявленного в Татарстане руководителем региона.

Фотографии: «Аксубаево-информ».