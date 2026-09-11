Разработки инженеров из РТ представили на технологическом конгрессе в Москве

Фото: tatarstan.er.ru

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» из Татарстана представили более 35 разработок молодых инженеров на Международном технологическом конгрессе-2026 в Москве. Среди проектов – беспилотники, турели, тепловизоры, прицелы, антидроновые устройства и роботизированные системы, сообщает пресс-служба «Единой России».

На конгрессе состоялась презентация «Конструкторского бюро «Молодой Гвардии Единой России». Его работу открыли советник Секретаря Генсовета «Единой России» Роман Путин и председатель МГЕР Антон Демидов. В презентации также участвовали депутат Госсовета РТ, руководитель регионального штаба МГЕР Руслан Шигабуддинов и член Генсовета партии, депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов.

Конструкторское бюро «Молодой Гвардии Единой России» создано по результатам встречи председателя партии Дмитрия Медведева с участниками форума «Гвардейск», где политик поддержал инициативу активного привлечения молодежи и студенческих конструкторских бюро (СКБ) к разработке и производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Проект направлен на поиск перспективных молодых разработчиков и сопровождение их идей от первоначальной задумки до создания рабочего образца и внедрения.

«Поддержка молодых изобретателей и конструкторских бюро – сегодня важное направление в деятельности нашего государства. Татарстанское отделение МГЕР давно сотрудничает с молодыми изобретателями БПЛА, принимая участие в разработках и выставочной деятельности. И самое главное, все эти дроны мы отправляем нашим бойцам на передовую», – рассказал Руслан Шигабуддинов.

В первый день экспозиция вызвала интерес у представителей военных атташе дружественных стран и российских предприятий.

Марсель Шарапов представил собственные технические решения в сфере беспилотной авиации, рассказал об их возможностях и обсудил с участниками и экспертами дальнейшее развитие проектов.

«Сегодня особенно важно создавать реальные механизмы поддержки молодых инженеров и разработчиков, чтобы перспективная идея не оставалась только на уровне концепции, а проходила весь путь до готового прототипа и практического применения. Международный технологический конгресс дает возможность представить собственные решения профессиональному сообществу, обменяться опытом, получить экспертную оценку и найти партнеров для дальнейшего развития. Уверен, что поддержка отечественных разработок и молодых инженерных команд напрямую связана с укреплением технологического потенциала и технологического суверенитета нашей страны», – отметил Марсель Шарапов.