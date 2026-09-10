В Набережных Челнах подвели итоги конкурса «Лучший водитель грузовика»

Фото: © Дмитрий Андреев

В Набережных Челнах подвели итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика». В течение трех дней 47 водителей из 33 регионов России соревновались в двух категориях – С и СЕ.

Конкурс организовали Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (ОАО «НИИАТ»), Исполнительный комитет Набережных Челнов, ПАО «КАМАЗ» и МУП «Городской транспорт». Мероприятие прошло по заказу ФБУ «Росавтотранс» при поддержке Министерства транспорта России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году участники соревновались в личном зачете в двух категориях. В категории С выступали водители грузовых автомобилей грузоподъемностью от 3,5 до 10 тонн, в категории СЕ – водители автопоездов в составе тягача с полуприцепом.

Впервые за историю конкурса в нем приняли участие женщины – сразу две участницы.

Программа включала три модуля: проверку знаний Правил дорожного движения, скоростное маневрирование и испытание «Хрупкий груз». В последнем водителям необходимо было пройти трассу с открытым контейнером, наполненным водой, и не пролить ее.

Фото: © Дмитрий Андреев

В категории С победил Александр Гаас из Самары. Второе место занял Вадим Тюльнев из Ухты, третье – Александр Желтышев из Набережных Челнов.

В категории СЕ первое место занял Игорь Халтурин из Набережных Челнов. Для него это уже вторая победа во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель грузовика» – в 2024 году он также стал первым на соревнованиях в Грозном. Вторым стал Александр Седельников из Омска, третьим – Александр Анисимов из Чебоксар.

Победители каждой категории получили сертификаты на 300 тыс. рублей, призеры, занявшие вторые места, – на 150 тыс., третьи – на 50 тыс. рублей. Кроме того, ПАО «КАМАЗ» вручило Игорю Халтурину специальный приз – автомобиль «Москвич».

Фото: © Дмитрий Андреев

Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Андрей Енин поздравил победителей и участников конкурса. Он отметил масштаб соревнований и то, что многие водители возвращаются на конкурс из года в год, продолжая совершенствовать профессиональное мастерство.

«Я уже побывал не на одном профессиональном конкурсе, но сегодня меня действительно впечатлил его масштаб. Многие участники приезжают из года в год, не останавливаются на достигнутом и продолжают совершенствовать свое мастерство. Особенно приятно видеть среди конкурсантов женщин – уверен, что они составят серьезную конкуренцию и обязательно будут занимать первые места», – сказал он.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поблагодарил за поддержку в организации конкурса Минтранс России, НИИАТ, ПАО «КАМАЗ» и лично генерального директора автозавода Сергея Когогина. Он подчеркнул значение профессии водителя грузового автомобиля для страны и отметил, что от ответственности и дисциплины водителей напрямую зависят жизнь и здоровье людей.

По словам Магдеева, за время соревнований участники смогли обменяться профессиональным опытом, познакомиться друг с другом, посетить завод КАМАЗ и лучше узнать Набережные Челны.

Фото: © Дмитрий Андреев

Генеральный директор ОАО «НИИАТ», председатель Комиссии по вопросам научно-технологического развития и образования Общественного совета при Минтрансе России и председатель жюри конкурса Валерий Машков также поздравил участников с завершением соревнований.

«Хочу поблагодарить участников, судейскую коллегию, руководство Набережных Челнов и ПАО «КАМАЗ» за высокий уровень проведения конкурса. Здесь действительно удалось создать атмосферу большого профессионального события, в котором были и серьезная борьба, и уважение к профессии, и настоящее гостеприимство. Отдельные слова признательности всем, кто вложил силы в подготовку и проведение этих соревнований», – отметил Машков.

Всероссийский конкурс «Лучший водитель грузовика» направлен на популяризацию профессии водителя грузовика, повышение мотивации водителей-профессионалов к совершенствованию мастерства и укрепление культуры безопасного вождения.

В 2026 году конкурс прошел в Набережных Челнах в год 400-летия города и 50-летия со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ.