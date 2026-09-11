Молодежь Татарстана привлекла 1,7 млн руб. на реализацию своих проектов

Представители Татарстана выиграли 1 млн 744 тыс. рублей в недавних конкурсах «Росмолодежь.Гранты». Средства направят на спортивный фестиваль, программу полезного досуга, подготовку вожатых, проектную школу для подростков и инициативы, посвященные сохранению исторической памяти, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«В Татарстане у ребят есть все необходимое, чтобы запускать свои проекты и получать на них поддержку. Мы видим это по результатам федеральных конкурсов: наши участники защищают свои идеи на форумах и привлекают серьезные средства на их реализацию. Сейчас это 1,7 миллиона рублей сразу на несколько совершенно разных проектов. За каждой такой победой стоит конкретная инициатива, которую ребята теперь смогут реализовать уже с грантовой поддержкой. Это полностью соответствует целям национального проекта „Молодежь и дети“», – отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

На Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» победителями стали Эльза Шебалова и Саима Шагиахметова. Эльза получила 230 тыс. рублей на проведение спортивного фестиваля «Эстафета здоровья», а Саима – 300 тыс. рублей на программу полезного досуга «#Играйснами».

Еще 500 тыс. рублей Татарстан привлек на Международном молодежном форуме «Каспий». Алина Ромазанова направит грант на реализацию вожаторского проекта «Айда, вожатый».

Кроме того, Росмолодежь подвела итоги конкурса «Росмолодежь.Гранты. Микрогранты». Из 155 проектов, получивших поддержку по всей стране, три представляют Татарстан. Мадина Хасанова выиграла 296 тыс. рублей на проектную школу «ТОПовый выезд» Республики Татарстан для подростков, Даниил Кобылин – 221 тыс. рублей на конкурс «Великая Отечественная война, изменившая ход мировой истории», Диана Гатауллина – 197 тыс. рублей на проект «СТЕНА ГЕРОЕВ».