Сотрудникам «Казметростроя» вручили свидетельства о занесении на Доску почета РТ

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Председатель Комитета Государственного Совета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров встретился с коллективом «Казметростроя» и вручил 12 сотрудникам предприятия свидетельства о занесении на Электронную доску почета Татарстана. В мероприятии также приняли участие глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов и генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В ходе встречи Егоров рассказал о социально-экономическом развитии республики. В частности, он отметил, что Татарстан производит 30% всех грузовых автомобилей в России и 40% синтетического каучука. Отдельно парламентарий остановился на результатах агропромышленного комплекса: республика занимает первое место в стране по производству молока.

Председатель профильного комитета также рассказал о строительстве и капитальном ремонте социальных объектов. По его словам, за последние пять лет в Татарстане возвели и отремонтировали более 22 тыс. таких учреждений.

«Это в том числе 48 школ и 1 192 школьных объекта, 59 детских садов и 363 дошкольные учреждения, более 300 медицинских объектов и 586 учреждений здравоохранения», – отметил председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Говоря о жилищном строительстве, Егоров сообщил, что только за 2025 год в республике отремонтировали 882 дома, а объем ввода жилья достиг исторического максимума – 3,5 млн кв. метров. В текущем году в программу вошли 42 муниципальных района, работы ведутся в 706 многоквартирных домах.

За последние пять лет в Татарстане также построили и привели в порядок 830 км дорог. В этом году планируется строительство и ремонт более 1 тыс. км региональных трасс.

«В нормативное состояние приведут свыше 611 км дорог на 890 улицах районах республики. Это тоже колоссальные цифры», – добавил Андрей Егоров.

Парламентарий отметил и развитие общественного транспорта. В Татарстане эксплуатируется 1 367 автобусов, из которых 82,8% соответствуют нормативному сроку эксплуатации.

«Практически по всем показателям Татарстан на сегодняшний день в лидерах страны. По большому количеству показателей рейтинга социально-экономического развития мы на первых местах, где-то мы входим в пятерку, но мы стремимся быть впереди», – добавил в завершение выступления Андрей Егоров.

Свидетельства получили представители разных профессий – слесари, машинисты, начальники отделов и заместители главных инженеров «Казметростроя».

Альберт Салихов отметил, что Электронная доска почета появилась по Указу Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Проект призван повысить престиж человека труда и сохранить традиции республики.

«Этот проект – не просто платформа, это символ нашего глубокого уважения к профессиональным достижениям жителей, стремление сохранить и приумножить славные традиции нашей республики, а главное – повысить престиж человека труда», – подчеркнул Альберт Салихов.

«Новая платформа создана, чтобы мы могли рассказать истории тех, чьими руками каждый день создается комфорт, безопасность нашей жизни, тех, кто является настоящим примером профессионализма. Проект призван вдохновлять наших работников на дальнейший рост и развитие», – добавил он.

АО «Казметрострой» работает более 29 лет. Предприятие выполняет комплекс работ по строительству, вводу в эксплуатацию и сопровождению тоннелей, метрополитенов, мостовых переходов, гидротехнических сооружений и объектов промышленно-гражданского строительства. За время работы компания участвовала в возведении Казанского, Московского и Самарского метрополитенов.

Генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов подчеркнул роль метрополитена в развитии Казани.

«Сегодня многие значимые мировые события проходят в Казани. Одно из основных условий для этого – наличие альтернативного вида транспорта. Альтернативный транспорт для Казани – метрополитен. Когда нам доверяют мероприятия федерального масштаба – это значит, что будут улучшаться дороги, строиться новые объекты», – подчеркнул генеральный директор «Казметростроя».

«Сегодня с большим удовольствием награждаю наш коллектив – разных специальностей, разных возрастов, разного жизненного опыта, но это элита нашего предприятия», – сказал Марат Рахимов.