Марат Ахметов призвал студентов Татарстана отдать свои голоса на выборах

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Исполняющий обязанности председателя Государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов призвал студентов Казанского государственного аграрного университета принять участие в выборах 18-20 сентября и «почувствовать себя причастными к судьбе страны». Об этом он заявил на вузовской встрече «Добро пожаловать в студенчество Татарстана».

«Через неделю выборы. Безусловно, просьба к вам – почувствовать себя причастными к судьбе страны. Тем более в этот сложный период, когда решается судьба государственности нашей страны, ее национальных богатств, ее территориальной целостности, мы должны объединиться вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина», – сказал Ахметов.

Участие в выборах должно стать для студентов проявлением гражданской позиции, считает он. По словам и.о. председателя Госсовета РТ, после голосования необходимо продолжать жить интересами страны и республики, одновременно обеспечивая собственное благополучие.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Ахметов рассказал студентам о развитии сельского хозяйства Татарстана и своей профессиональной судьбе.

«Я здесь среди своих, потому что сельское хозяйство, аграрная наука, вообще образ жизни сельский – это моя судьба. И несмотря на то, что время все больше отдаляет от моей аграрной биографии, душой я все времена остаюсь аграрником», – сказал он.

Ахметов напомнил, что начинал работу ветеринаром, затем был председателем колхоза и около 15 лет руководил сельским районом. После этого 20 лет работал министром сельского хозяйства и вице-премьером Татарстана.

По его словам, сегодня сельское хозяйство значительно изменилось и стало высокотехнологичной отраслью. Татарстан входит в тройку российских регионов по производству сельхозпродукции и занимает первое место в стране по производству молока. Республика производит около 2,4 млн тонн молока в год, или 5,5–5,7 тыс. тонн ежедневно.

Призыв студентам пойти на выборы прозвучал и от ректора КГАУ Ильшата Нуриева.

«Скоро приближаются выборы. Я всех призываю пойти на выборы, отдать свои голоса, кто достиг выборного возраста, потому что это тоже проявление патриотизма. Голос каждого из вас важен сегодня», – сказал Нуриев.

Он призвал молодых людей критически воспринимать информацию и самостоятельно формировать мнение. В условиях информационного шума студентам необходимо уметь «отделять зерна от плевел» и задавать себе правильные вопросы, считает ректор вуза.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«Нам важно ваше воспитание, потому что вы наш авангард будущего, вы наше продолжение», – отметил Нуриев.

Ректор напомнил о выпускниках аграрного университета, которые впоследствии возглавили Татарстан: первый Президент республики Минтимер Шаймиев и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Среди известных выпускников ректор также назвал Марата Ахметова, который много лет руководил аграрной отраслью республики.

«Все они своим трудом, своим отношением к земле, к людям, завоевали такой авторитет и стали руководителями такого уровня», – сказал Нуриев.

В завершение встречи Нуриев выручил Ахметову студенческий билет, датированный 1971 годом.

Ранее на той же встрече стало известно, что 18 сентября в Татарстане впервые пройдет республиканский фестиваль «Время молодых» у Центра семьи «Казан». Хедлайнером станет группа The Hatters, а попасть на событие можно по браслету, который выдается избирателям Татарстана после голосования.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».