Первокурсники Татарстана могут в будущем претендовать на получение квартиры по программе социальной ипотеки для лидеров молодежной политики. Об этом рассказал заместитель министра по делам молодежи Татарстана Руслан Семенов на встрече «Добро пожаловать в студенчество Татарстана» в Казанском государственном аграрном университете.

В республике действуют пять направлений, которые позволяют молодежи получить жилье, пояснил он. Одно из них – «Молодежный жилищный конкурс».

«Ежегодно благодаря поддержке Раиса нашей республики 49 квартир обладателями становятся лидеры молодежной политики Республики Татарстан», – сказал Семенов.

Жилищный конкурс Лиги студентов Татарстана проводится с 2012 года при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. За это время жилье получили 537 человек. В 2026 году на 49 квартир претендовали 297 участников – в среднем около шести человек на одно место.

Среди победителей оказался выпускник Казанского государственного энергетического университета Даниил Ченцов, который вместе с невестой переехал из общежития в собственную двухкомнатную квартиру в «Салават Купере».

«Я очень надеюсь, что года через два, когда кто-то из вас действительно станет лидером молодежной политики, мы с вами увидимся, и вы расскажете: „Я два года назад был на этой встрече первокурсников, вы меня зарядили, и теперь я стою здесь и получаю ключи от новой квартиры”», – отметил замминистра.

Семенов также рассказал о первом республиканском Дне первокурсника, который пройдет 18 сентября у Центра семьи «Казан». Хедлайнером станет группа The Hatters, а попасть на событие можно будет по браслету, который выдается избирателям Татарстана после голосования,

«Республиканского дня первокурсника никогда до этого не было – теперь он у вас есть», – сказал Семенов.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».