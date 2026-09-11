В центре Казани запустили 5G

Казань вошла в число первых городов, где заработала сеть связи пятого поколения (5G), сообщило Минцифры.

Новое поколение связи одного из операторов стало доступно на популярных туристических маршрутах, включая территорию Казанского Кремля у главного входа, площадь Тысячелетия, участок Кремлевской набережной. Зона 5G продолжилась на улице Ташаяк, охватывая Дворец спорта и ЦУМ. Покрытие также развернуто на улицах Баумана, Кремлевской, Право-Булачной и Лево-Булачной, а также на ресторанной артерии города – Профсоюзной.

Основой для развертывания технологии стала действующая LTE-инфраструктура. Благодаря технологической нейтральности оператор запустил 5G на существующих частотах, модернизировав базовые станции.

«Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству пользователей мобильного интернета. С увеличением числа пользователей трафик постепенно растет, поэтому важно расширять возможности инфраструктуры. Появление первых зон 5G в деловых и туристических местах столицы республики поможет усилить сеть там, где нагрузка сейчас выше всего. По решению Государственной комиссии по радиочастотам операторы должны запустить сети 5G в наиболее популярных локациях городов-миллионников до 2028 года», – рассказал первый заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев.



Связь 5G МегаФона также стала доступна клиентам оператора в центральных локациях других мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Краснодара, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, а также в региональных промышленных центрах, таких как Великий Новгород и Тверь.

Это начало масштабной программы развития технологии 5G, в рамках которой оператор поэтапно планирует обеспечить сетью нового стандарта ряд городов-миллионников и индустриальных центров страны. Официальный старт дал генеральный директор компании Хачатур Помбухчан.

«Сегодня инженеры совершают исторический шаг, запуская сеть пятого поколения в крупнейших локациях страны. 5G – это быстрый интернет для городов и одновременно фундамент для цифровой трансформации промышленности. Мы убеждены, что 5G даст регионам России принципиально новую динамику для цифровизации промышленности и социальной сферы, а это значит, улучшит качество жизни каждого. После успешного запуска мы продолжим двигаться вперед, где нас ждет еще много работы и новых вызовов, к которым мы полностью готовы», – прокомментировал генеральный директор МегаФона.