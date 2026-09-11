Путин заявил о росте ВВП России более чем на 10% за три года

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

За 2023–2025 год ВВП России увеличился на 10,3%, что превышает среднемировые темпы роста экономики. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС.

«Предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые: с 2023 по 2025 годы ВВП прибавил 10,3%», – заметил российский лидер (цитата по ТАСС).

Путин также обратил внимание на то, что почти половину прироста мировой экономики за последние пять лет обеспечили страны БРИКС, тогда как на долю государств «Большой семерки» пришлось только 18%.

Отдельно Президент РФ добавил, что российские новации основаны как на оригинальных решениях, так и на разработках ее партнеров по БРИКС.