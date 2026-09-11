«Боевые Барсы» выиграли Кубок Раиса РТ среди участников СВО по хоккею
Команда «Боевые Барсы» заняла первое место на этапе II Кубка Раиса Республики Татарстан по хоккею среди участников специальной военной операции, который прошел в ледовом дворце «Биектау» в Высокогорском районе. Об этом сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» по Татарстану.
В соревнованиях участвовали более 60 ветеранов СВО из шести муниципальных районов Татарстана. В этом году турнир объединил также ветеранов других вооруженных конфликтов. На лед вышли четыре команды: «Боевые Барсы», «Боевые Барсы-2», «Биектау» и «Алтын».
«Год назад мы начали активно развивать в Татарстане спортивные движения среди ветеранов боевых действий. И я бы хотела поблагодарить наших защитников за то, что поддержали нашу инициативу. Мы искренне верим, что для настоящих мужчин спорт и боевое братство – это главный путь возвращения к мирной жизни. В этом году соревнования по хоккею в рамках Кубка Раиса проходят впервые, и это делает их особенно волнительным событием для всех нас», – поприветствовала участников руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Татарстану Гузель Удачина.
Соревнования прошли по круговой системе в соответствии с официальными правилами хоккея. По итогам турнира второе место заняли «Боевые Барсы-2», третье – «Алтын».
Лучшим игроком «Боевых Барсов» признали Сергея Кузнецова из Казани, «Боевых Барсов-2» – Юрия Ткаченко из Казани, «Биектау» – Марата Габдрахманова из Высокогорского района, «Алтын» – Евгения Гусака из Альметьевского района.
Одним из участников турнира стал ветеран СВО Артем Ванюков из команды «Биектау». До службы он занимался спортом и окончил физкультурный колледж. После возвращения домой Ванюков продолжил тренировки и занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, проводя «Уроки Мужества».
«Участие в Кубке Раиса – это возможность не только посоревноваться, но и стать частью чего-то большего. В моей команде собрались люди, которые понимают друг друга с полуслова – и на льду, и за ее пределами. Хоккей – это командная игра, где важно доверие, взаимовыручка и готовность подставить плечо. Сегодняшний турнир подарил массу эмоций: интересные матчи, достойные соперники и отличная организация», – поделился своими эмоциями Артем Ванюков.
Муниципальные этапы Кубка Раиса Татарстана проходят с мая по октябрь, финальные соревнования состоятся в декабре в Казани. В программу турнира входят 15 дисциплин, в том числе волейбол, пауэрлифтинг, шахматы, плавание, футзал, хоккей, следж-хоккей и пулевая стрельба.
Организаторами республиканского физкультурно-спортивного мероприятия «II Кубок Раиса Республики Татарстан среди участников специальной военной операции» являются филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ, Министерство спорта РТ, исполком Высокогорского района РТ.