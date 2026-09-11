«Боевые Барсы» выиграли Кубок Раиса РТ среди участников СВО по хоккею

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» по Татарстану

Команда «Боевые Барсы» заняла первое место на этапе II Кубка Раиса Республики Татарстан по хоккею среди участников специальной военной операции, который прошел в ледовом дворце «Биектау» в Высокогорском районе. Об этом сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» по Татарстану.

В соревнованиях участвовали более 60 ветеранов СВО из шести муниципальных районов Татарстана. В этом году турнир объединил также ветеранов других вооруженных конфликтов. На лед вышли четыре команды: «Боевые Барсы», «Боевые Барсы-2», «Биектау» и «Алтын».

«Год назад мы начали активно развивать в Татарстане спортивные движения среди ветеранов боевых действий. И я бы хотела поблагодарить наших защитников за то, что поддержали нашу инициативу. Мы искренне верим, что для настоящих мужчин спорт и боевое братство – это главный путь возвращения к мирной жизни. В этом году соревнования по хоккею в рамках Кубка Раиса проходят впервые, и это делает их особенно волнительным событием для всех нас», – поприветствовала участников руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Татарстану Гузель Удачина.

Соревнования прошли по круговой системе в соответствии с официальными правилами хоккея. По итогам турнира второе место заняли «Боевые Барсы-2», третье – «Алтын».

Лучшим игроком «Боевых Барсов» признали Сергея Кузнецова из Казани, «Боевых Барсов-2» – Юрия Ткаченко из Казани, «Биектау» – Марата Габдрахманова из Высокогорского района, «Алтын» – Евгения Гусака из Альметьевского района.

Одним из участников турнира стал ветеран СВО Артем Ванюков из команды «Биектау». До службы он занимался спортом и окончил физкультурный колледж. После возвращения домой Ванюков продолжил тренировки и занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, проводя «Уроки Мужества».

«Участие в Кубке Раиса – это возможность не только посоревноваться, но и стать частью чего-то большего. В моей команде собрались люди, которые понимают друг друга с полуслова – и на льду, и за ее пределами. Хоккей – это командная игра, где важно доверие, взаимовыручка и готовность подставить плечо. Сегодняшний турнир подарил массу эмоций: интересные матчи, достойные соперники и отличная организация», – поделился своими эмоциями Артем Ванюков.

Муниципальные этапы Кубка Раиса Татарстана проходят с мая по октябрь, финальные соревнования состоятся в декабре в Казани. В программу турнира входят 15 дисциплин, в том числе волейбол, пауэрлифтинг, шахматы, плавание, футзал, хоккей, следж-хоккей и пулевая стрельба.

Организаторами республиканского физкультурно-спортивного мероприятия «II Кубок Раиса Республики Татарстан среди участников специальной военной операции» являются филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ, Министерство спорта РТ, исполком Высокогорского района РТ.