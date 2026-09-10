«Не понимал, что меня используют аферисты»: в Казани судят курьеров мошенников

В Казани стартовал суд над парнем и девушкой, которые приехали в Казань из других регионов, чтобы подработать курьерами мошенников. Обоим им по 22 года, оба уверяют – не понимали, что участвуют в обмане. Теперь обоим грозят немалые сроки лишения свободы.





В Ново-Савиновском суде Казани сегодня стартовало дело о крупном мошенничестве

Фото: © «Татар-информ»

«В момент передачи денег я не осознавал, что это была преступная деятельность»

В Ново-Савиновском суде Казани сегодня стартовало дело о крупном мошенничестве. На скамье подсудимых двое – Никита Корсаков и Юлия Мосягина. Они, уверено следствие, выступили в роли курьеров дистанционных мошенников и забрали у жительницы Казани в общей сложности более 5 миллионов рублей.

На данный момент оба курьера находятся под стражей. Сегодня они выслушали обвинение. Оба совсем еще молодые ребята – 2004 года рождения. Никита Корсаков уроженец Волгоградской области, а Юлия Мосягина из Коломны, до заключения под стражу жила в Москве.

Курьеров мошенники наняли в мессенджере Telegram – там они размещали объявления в группах с информацией о подработке. В объявлениях значилось, что наниматели ищут людей на работу инкассаторов.

После обвинительного заключения в суде сегодня огласили показания свидетелей. В дальнейшем суд планирует допросить свидетелей по делу. К слову, на этот процесс ни свидетели, ни потерпевшая не явились.

«Обвинение понятно. Вину в преступлении я не признаю. Я прекрасно понимаю, что нанес потерпевшей материальный ущерб, но на момент передачи денежных средств я не осознавал, что это была какая-то преступная деятельность. Не осознавал, что это были мошенники, которые меня использовали в качестве курьера», – выразил свое отношение к обвинению Никита Корсаков.

Адвокат также настаивал на том, что Корсаков не имел ни малейшего представления о том, во что его втянули.

«Мой подзащитный на момент совершения преступления не был осведомлен о преступных намерениях. Он был использован как инструмент совершения преступления. Не прослеживается связь между обвиняемым и участниками преступной группы», – выступил перед судом адвокат Яганов.

Фото: © «Татар-информ»

Лжесотрудник ФСБ убедил супругов помочь раскрыть мошенников

Обстоятельства преступления стали известны благодаря показаниям свидетеля Игоря Кузнецова – его жена проходит по делу в качестве потерпевшей.

29 мая во время похода по магазинам на телефон Кузнецовой поступил звонок. Звонившая представилась работницей поликлиники. Она предложила женщине и ее мужу записаться на прием к кардиологу. Кузнецова согласилась и продиктовала «сотруднице поликлиники» номера СНИЛС – своего и мужа.

«После звонок резко прервался и супруге на телефон в мессенджере MAX поступил новый звонок. Якобы от сотрудницы ‘’Госуслуг’’. Она сообщила, что супруга разговаривала с мошенниками и что ее аккаунт на ‘’Госуслугах’’ попытались взломать. Через некоторое время, также в мессенджере MAX, поступил новый звонок, уже ‘’от сотрудника ФСБ’’. Он сообщил, что нами заинтересовались мошенники», – зачитала показания Игоря Кузнецова государственный обвинитель.

Дальше лжесотрудник ФСБ убедил Кузнецову оказать помощь силовому ведомству в поимке мошенников, якобы работающих в разных банках России. Сотрудник объяснил, что для этого надо снять все деньги со счетов в разных банках и передать им. Деньги предполагалось положить в Центробанк на «безопасный счет».

«Наше общение продолжалось до 5 июня. В этот день мы с супругой поехали в банк ВТБ, где сняли со счета, принадлежащего супруге, все деньги, которые там находились. Всего 500 тысяч рублей. После мы отправились в другое отделение банка. Там я снял деньги со своего вклада 1 миллион 300 тысяч рублей», – рассказал Игорь Кузнецов.

После снятия денежных средств супруги вернулись домой. Там им снова позвонил сотрудник ФСБ, сказал, что деньги нужно будет передать курсанту, который будет ждать их возле мусорных контейнеров у их дома. «Курсантом» оказалась Юлия Мосягина. Она назвала кодовое слово «десять», после чего супруги отдали ей деньги, она положила их в рюкзак и ушла.

«В выходные с ‘’сотрудником ФСБ’’ мы почти не общались, чтобы не заметил сын, который поехал вместе с нами на дачу», – рассказал Игорь Кузнецов.

В последующие дни супруги снимали деньги со своих счетов в других банках. Их передали новому курьеру – Никите Корсакову. Всего около 2 миллионов рублей. В общей сложности Кузнецовы отдали мошенникам 5 миллионов 332 тысячи рублей. После чего с супругами на связь вышли уже настоящие сотрудники правоохранительных органов, которые и объяснили им, что их обманули.

За свои труды Корсаков получил от мошенников всего около 20 тысяч рублей. Теперь обоим курьерам грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, в случае удовлетворения гражданского иска потерпевшей подсудимые будут обязаны выплатить Кузнецовой все 5 миллионов 332 тысячи.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Сотрудники ФСБ не терроризируют пенсионеров по телефону»

В таких случаях важно помнить, что дистанционные мошенники почти всегда действуют по одной и той же схеме. Так, вначале они пытаются вымотать жертву бесконечными звонками, долгими телефонными разговорами. Ранее «Татар-информ» уже рассказывал об обманутой женщине, которую продержали на связи около шести часов.

Почти всегда они убеждают жертву в необходимости перевести деньги на «безопасный счет». Важно знать, что такого понятия, как «безопасный счет», не существует вовсе. Это выдумка мошенников, с помощью которой они выманивают из обманутых деньги.

Аферисты запрещают жертвам общаться с родными и близкими, чтобы обман не вскрылся раньше времени. Сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации обычно не звонят с обвинениями, а также никого не ограничивают в общении с близкими. Самым правильным решением, когда звонят незнакомцы с подобными предложениями, будет просто положить трубку.

Действенной мерой против мошенников до сих пор остается самозапрет на выдачу кредитов. Установить его можно либо в МФЦ, либо онлайн на портале госуслуг. В таком случае, даже если мошенники получат доступ к «Госуслугам» жертвы, они не смогут взять на нее кредиты.

К слову, на 1 сентября 2026 года самозапрет на кредиты установили уже 16% жителей Татарстана. Это 642,66 тысячи человек, то есть каждый шестой житель республики. Всего с момента запуска сервиса россияне подали 27,43 миллиона заявлений на установку самозапрета на выдачу кредитов.