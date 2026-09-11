Лукашенко допустил возможность мобилизации в Белоруссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко допустил возможность проведения мобилизации в стране, но в качестве меры проверки боеготовности Вооруженных сил Белоруссии. Об этом сообщает БЕЛТА.

Соответствующее заявление белорусский лидер сделал во время посещения общевойскового полигона Обуз-Лесновский. Один из журналистов поинтересовался у главы государства, ставится ли задача проверить все силовые структуры страны с учетом состоявшейся в начале текущего, 2026 года масштабной проверки Вооруженных сил и проходящей сейчас проверки Внутренних войск МВД.

«Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации», – заявил Лукашенко, отвечая на этот вопрос.

Президент Белоруссии упомянул, что в настоящее время по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, а до того проверялись танковые и мотострелковые подразделения.

«Делаем всё, как будет в войне. <...> Готовимся к войне, чтобы ее не было», – подчеркнул политик, уточнив, что при проведении таких проверок используется опыт современных вооруженных конфликтов.

Ранее, в июле, Александр Лукашенко поручил отправлять пьяниц и лодырей из числа аграриев на военные сборы.

В России Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опровергли слухи о возможности проведения мобилизации после выборов в Государственную Думу.