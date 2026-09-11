В Казани откроется Единый информационный центр для освещения выборов

С 18 по 21 сентября 2026 года на базе информационного агентства «Татар-информ» будет работать Единый информационный центр для средств массовой информации. Пресс-центр создан для обеспечения работы журналистов, освещающих ход голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ IX созыва, дополнительных выборах депутата Государственного Совета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу, а также дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований РТ.

«Единый информационный центр – это хорошо зарекомендовавший себя формат работы в дни голосования, когда представители медиасферы имеют возможность получать наиболее оперативную и объективную информацию о ходе выборного процесса. В пресс-конференциях принимают участие видные эксперты, в том числе федерального уровня. Информационный центр – это инструмент информирования о выборах и противостояния возможным фейкам», – отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

В рамках работы пресс-центра планируется организовать обсуждения ключевых тем избирательной кампании: подготовки к выборам, хода голосования и явки избирателей, работы с наблюдателями на участках, деятельности волонтеров, организации голосования на дому и в социальных учреждениях, а также вопросов безопасности на избирательных участках.

План мероприятий предусматривает проведение примерно 20 пресс-конференций с участием представителей министерств и ведомств Республики Татарстан, политологов, политтехнологов, членов Общественной палаты РТ и представителей корпуса наблюдателей.

«Средства массовой информации – важная часть открытого избирательного процесса. В дни голосования в Татарстане на участках будут работать более 450 аккредитованных представителей СМИ. Единый информационный центр станет еще одной площадкой, где журналисты смогут напрямую общаться с организаторами выборов, наблюдателями, представителями ведомств и экспертного сообщества. Для нас важно показать все стороны избирательного процесса и обеспечить максимальную открытость на каждом его этапе», – отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам. К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».