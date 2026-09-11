Эксперты РТ обсудили приоритеты российской молодежи

Финансовая независимость, забота о здоровье, карьера и профессиональный рост вошли в число главных приоритетов российской молодежи на ближайшие годы. Эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба» обсудили результаты исследования ВЦИОМ, отношение молодежи к семье и детям и способы помочь молодым людям реализовать свои цели.

Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова считает, что исследование довольно точно описывает сегодняшнюю молодежь.

«Она хочет быть самостоятельной, хорошо себя чувствовать, понимать, чем будет заниматься и на что жить. В этом нет ничего удивительного – это нормальная логика взрослой жизни», – прокомментировала Павлова.

По ее словам, здоровье, образование и развитие способностей молодежь воспринимает как то, на что может влиять сама, а деньги и карьера связаны с большей неопределенностью. При этом низкий приоритет семьи не обязательно означает отказ от семейных ценностей.

«Если мы хотим, чтобы семья и дети раньше входили в жизненные планы, недостаточно говорить о ценностях. Нужны работающие условия: жилье, доступные детские сады, возможность не выпадать из профессии после рождения ребенка, гибкая занятость, нормальная медицина, инфраструктура рядом с домом», – подчеркнула Павлова.

Помощник Раиса РТ, Председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» РТ Тимур Сулейманов назвал естественными приоритетами молодежи здоровье, образование, карьеру и финансовую стабильность.

«Это абсолютно естественно: человек хочет понимать, кем он будет, чем будет заниматься, сможет ли самостоятельно принимать решения и строить свое будущее», – пояснил он.

Сулейманов отметил, что задача общества не в корректировке настроений молодежи, а в создании возможностей для их реализации. Он привел в пример проекты «Первые в профессии» и «Классные встречи», а также «Недетский разговор», где молодые люди могут напрямую задавать вопросы о будущем, образовании и работе.

Заместитель руководителя обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ (ЦУР РТ) Эмилия Хакимуллина назвала современную молодежь прагматичной и реалистичной.

«Современная молодежь вызывает у меня уважение своей приземленностью и реализмом. В отличие от стереотипного «даст Бог зайку, даст и лужайку», характерного для старших поколений, нынешние 18–35-летние строят свою жизнь на понятных опорах: финансовая независимость, здоровье, карьера – и только после этого брак и дети», – прокомментировала Хакимуллина.

Она считает, что для изменения демографической ситуации нужны конкретные инструменты поддержки.

«Чтобы они видели: у них есть реальная возможность брать ипотеку, получать субсидии на воспитание, работать на удаленке или с гибким графиком. Тогда им не придется выбирать между «сейчас» и «потом»», – отметила она.

Руководитель исследовательского агентства Антон Глухов согласился с выводами ВЦИОМ и отметил снижение привлекательности брака как обязательной формы отношений. По его словам, семья остается важной для молодежи, но меняется последовательность жизненных шагов.

«Изменилась последовательность жизненных шагов: сначала получить образование, найти свое место в профессии, почувствовать финансовую самостоятельность, а уже потом создавать семью и заводить детей», – пояснил он.

Глухов подчеркнул, что специально «исправлять» приоритеты молодежи не стоит. При этом необходимо сделать так, чтобы семья и профессиональная реализация не воспринимались как взаимоисключающие вещи.

Руководитель Молодой Гвардии Татарстана Руслан Шигабуддинов согласился с выводами социологов. При этом его беспокоит невысокая приоритетность создания семьи и рождения детей.

По его словам, многие откладывают создание семьи из-за отсутствия жилья, нестабильного дохода и неуверенности в завтрашнем дне.

«Нельзя просто призывать молодых людей создавать семьи – необходимо формировать условия, при которых они не будут бояться этого решения», – подчеркнул Шигабуддинов.