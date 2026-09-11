«Можно вакцинироваться на любом участке»: на выборах в РТ привьют от гриппа

До голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ осталась всего неделя. К трем дням интенсивной работы готовится и медицинское сообщество Татарстана. О том, как пациентам обеспечат избирательное право прямо в стенах больниц и где искать пункты вакцинации, – в материале «Татар-информа».





Избирательная система республики готова к голосованию

Остается неделя до старта голосования на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. 9 сентября в Татарстане начали работу 2 742 участковые избирательные комиссии. Избирательная система республики готова к голосованию, заявил сегодня на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

В ЦИК регулярно поступают обращения избирателей. На телефоны горячей линии (843) 292-84-33 и 8 800 200 00 20 поступили порядка 400 звонков. На сегодня все они получили обратную связь.

«Эту работу невозможно осуществить малым коллективом – это огромная команда, которая обеспечивает деятельность участковых избирательных комиссий. Из них порядка 7 тысяч работников образования, 4 тысяч работников культуры, более тысячи врачей и медиков. Это те люди, которые становятся членами нашей команды и защищают избирательные права», – рассказал Кондратьев.

Он также отметил работу силовых ведомств по организации выборного процесса, труд волонтеров и тысяч наблюдателей.

Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев и председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мобильный избиратель» завершит свою работу уже 14 сентября

Андрей Кондратьев напомнил, что участковые избирательные комиссии Татарстана с 10 сентября начали принимать заявления от избирателей, которые хотят проголосовать на дому. Воспользоваться такой возможностью могут граждане, которые по уважительной причине не могут самостоятельно прийти на избирательный участок. В их числе – состояние здоровья, инвалидность, а также необходимость ухода за другим человеком.

Передать заявление членам участковой избирательной комиссии можно до 15 сентября в рамках адресного информирования «ИнформУИК». До 16 сентября это можно сделать через федеральный портал госуслуг.

На сегодняшний день голосовать на выборах депутатов Госдумы РФ с помощью механизма «Мобильный избиратель» собираются 36 680 татарстанцев. Эти люди оставили заявку, чтобы голосовать не по месту своей прописки, а там, где они пожелали.

«Механизм "Мобильный избиратель" завершит свою работу уже 14 сентября. Вы должны понять, почему так рано: потому что за время с 14 по 18 сентября мы должны переместить наших избирателей», – объяснил Кондратьев.

«Мы оповещаем пациентов, что они могут поменять участок для голосования»

«Вся наша команда, 70 тысяч медицинских работников государственной сферы здравоохранения, примет активное участие в выборной кампании депутатов Государственной Думы. Нас ждут дни интенсивной работы. Порядка 450 бригад, более полутора тысяч человек будет занято только в оказании скорой медицинской помощи по всей Республике Татарстан. Поликлиники и стационары будут работать в штатном режиме», – рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

По его словам, медицинские работники также вовлечены в работу участковых избирательных комиссий, которые располагаются на территории медицинских организаций. Таких участков будет 36.

«Мы оповещаем всех людей, которые намерены быть во время выборов на плановой госпитализации в стационаре, о том, что они могут изменить выбор участка, на котором пройдет голосование. И эту работу сегодня активно проводят медицинские работники в диалоге с будущими пациентами, разъясняя порядок процедуры», – отметил Абашев.

Тем, кто поступит в больницу по экстренным показаниям, также будет предоставлена возможность принять участие в голосовании. Это будет решаться в индивидуальном порядке, на основании письменного заявления.

Условием для получения прививки является отсутствие повышенной температуры тела и иных признаков простуды, а также обострений хронических заболеваний Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Прямо на выборах можно будет привиться от гриппа

В местах голосования будут сформированы медицинские мобильные группы, которые при необходимости окажут экстренную и неотложную медицинскую помощь. Кроме того, прямо на избирательных участках можно будет вакцинироваться от гриппа.

«Мы будем предлагать нашим жителям вакцинацию от гриппа. Сегодня, когда грипп еще диагностируется редко, мы обязаны сделать иммунную прослойку. Стоит сказать, что в этом году наши ученые практически полностью изменили состав трехвалентной вакцины – и мы полностью вооружены, чтобы предотвратить эпидемию», – сказал Альмир Абашев.

Условием для получения прививки является отсутствие повышенной температуры тела и иных признаков простуды, а также обострений хронических заболеваний. Вакцинация будет доступна как минимум на 138 избирательных участках республики. Это число будет расти, добавил глава Минздрава.

В то же время у пунктов вакцинации нет привязки к территории. Если на вашем избирательном участке нет пункта вакцинации, можно обратиться в ближайший.

«Это никак не связано с местом голосования. Вакцинация на участке никак не отразится ни на его работе, ни на голосовании. Мы просто пользуемся возможностью встречи с населением именно при проведении избирательной кампании», – объяснил министр.

Кроме того, вакцинальные кабинеты поликлиник будут работать в более интенсивном режиме. Время их работы продлят до 20:00, чтобы человек мог прийти и сделать прививку после работы или учебы.

В дни выборов депутатов Государственной Думы на избирательных участках будут работать волонтеры-медики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На избирательных участках будут работать волонтеры-медики

В Татарстане 86 стационарных учреждений, и во всех предусмотрен механизм голосования. Туда, где отсутствует временная УИК, территориальная комиссия отправит сотрудников с мобильными урнами.

«Те больницы, где не развернуты дополнительные участки, будут закреплены за соседними участками. Оттуда прямо в стационары будут приходить члены комиссии и обеспечивать конституционные права граждан», – сказал Андрей Кондратьев.

В дни выборов депутатов Государственной Думы на избирательных участках будут работать волонтеры-медики. Сейчас волонтеры активно обучаются первой медицинской помощи, готовятся помогать маломобильным группам избирателей ориентироваться на участке.

«Я уверен, что будущее за такими проектами. У нас нет цели обеспечить волонтеров на каждом участке, но все заявки от наших избирателей, которые придут к волонтерам, мы выполним», – отметил глава ЦИК РТ.