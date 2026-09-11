Медведев: у России нет необходимости в мобилизации

Утверждения о том, что Россия якобы находится «на пороге мобилизации», являются враньем и провокацией, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что необходимости в мобилизации нет.

Медведев отметил, что сейчас дела ВСУ очень плохи. По его словам, заявления о возможной мобилизации в России распространяют, чтобы изменить представление о ситуации.

«Но для того, чтобы эту картинку поменять, они разгоняют вот пургу по поводу того, что Россия “на пороге мобилизации”. Я этим непосредственно занимаюсь по поручению верховного главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить: у нас нет никакой необходимости в мобилизации», – подчеркнул он.

Медведев отметил, что подобные заявления направлены на то, чтобы вызвать беспокойство среди жителей России.

«Все это вранье, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную думу», – указал Медведев.