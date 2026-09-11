В Татарстане за август определили кадастровую стоимость 22,2 тыс. объектов

Центр государственной кадастровой оценки (ЦГКО) получил сведения о 91 042 объектах недвижимости в Татарстане в августе. Кадастровую стоимость определили для 22 207 из них, сообщили в пресс-службе Минземимущества республики.

ЦГКО определяет кадастровую стоимость новых объектов недвижимости, поставленных на учет, а также ранее учтенных объектов после изменения сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Такая работа проводится в соответствии с частью 1 статьи 16 федерального закона «О государственной кадастровой оценке».

Основанием для определения кадастровой стоимости ранее учтенного объекта могут стать, например, изменение вида разрешенного использования земельного участка, его площади или материала стен здания.

В августе кадастровую стоимость определили для 4 839 зданий, 8 172 земельных участков, 427 машино-мест, 19 объектов незавершенного строительства, 8 280 помещений и 470 сооружений. Всего в эту группу вошли 22 207 объектов.

Еще для 68 835 объектов изменения сведений в ЕГРН не привели к пересмотру кадастровой стоимости. Среди них 3 755 зданий, 57 191 земельный участок, одно машино-место, 21 объект незавершенного строительства, 7 304 помещения и 563 сооружения.

Акты об определении кадастровой стоимости публикуются на официальном сайте Центра государственной кадастровой оценки Татарстана.

Правообладатели недвижимости также могут бесплатно получить выписку из ЕГРН с актуальными сведениями о кадастровой стоимости своего объекта.