Имена 70 жителей Муслюмовского района внесены на Доску почета РТ

В Муслюмово прошел Фестиваль труда и доблести, сообщает «Муслюмово-информ». Он объединил ветеранов специальной военной операции и их семьи, ветеранов труда, представителей трудовых коллективов и династий, общественников, благотворителей и волонтеров.

В фестивале приняли участие глава Муслюмовского района Альберт Хузин, министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин, депутат Государственного Совета РТ Алмаз Фаритов, начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов и глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин.

Одним из главных событий фестиваля стало чествование передовиков производства, здравоохранения, образования и сельского хозяйства. Жителям района, чьи имена внесены на Электронную доску почета Татарстана, вручили именные свидетельства. Всего на ней представлены 70 муслюмовцев.

Хузин поблагодарил земляков за труд и вклад в развитие района и республики. Он отметил, что в муниципалитете продолжается развитие инфраструктуры и реализация различных проектов.

В частности, в районе отремонтировали мост через реку Ик. Также реализуются проекты в сфере образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее «Татар-информ» также сообщал о реализации в Муслюмовском районе нескольких инвестиционных проектов. На берегу реки Ик строят глэмпинг с отапливаемым бассейном стоимостью 96 млн рублей. На территории бывшего асфальтового завода построили бетонный завод, а агрофирма «Родные края» возвела завод по переработке технической конопли стоимостью 100 млн рублей.

Электронную доску почета своим указом от 1 мая этого года учредил Раис Татарстана Рустам Минниханов. На платформе представлены более 15 тыс. работников 4,8 тыс. предприятий республики.

Фестиваль проводится в рамках Года воинской и трудовой доблести, объявленного в Татарстане Раисом республики Рустамом Миннихановым.



Фотографии: «Муслюмово-информ»