Ветеран СВО из Татарстана после многолетней службы вернулся к мирной жизни

Ветеран боевых действий Никита Мелентьев после 19 лет военной службы вернулся к мирной жизни. За годы службы уроженец Нижнекамска дважды побывал в командировках в Сирии, участвовал в специальной военной операции и получил тяжелое ранение. Сейчас он живет в Мензелинске и занимается спортом.

Мелентьеву 39 лет. Его отец служил в Воздушно-десантных войсках и участвовал в создании Союза десантников Нижнекамска, старший брат Никиты также выбрал военную службу.

«Я всегда хотел быть похожим на отца и брата. Наверное, другого пути для себя просто не видел», – рассказал Мелентьев.

После школы он получил профессию столяра-плотника, а в 18 лет был призван в армию. Подготовку проходил в Ишиме Тюменской области, дослужился до младшего сержанта, а затем заключил контракт с Минобороны России. Службу продолжил в Иванове, где стал командиром отделения.

В 2018 году подразделение Мелентьева направили в Сирию. Через два года последовала еще одна командировка, во время которой военнослужащие патрулировали участок сирийско-турецкой границы.

В феврале 2022 года Мелентьев находился со своим подразделением в Белоруссии, откуда его направили для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.

«Самое сложное на войне – преодолеть самого себя. Не поддаться панике, сохранить здравый смысл и поддержать своих солдат», – вспоминает ветеран.

Весной 2022 года Мелентьев получил тяжелую контузию, травмы головы, глаз и уха после разрыва снаряда. Он несколько раз проходил лечение в госпиталях, после чего возвращался к службе. Позднее его назначили инструктором для подготовки добровольцев. В августе 2022 года по состоянию здоровья мужчину демобилизовали.

Среди его наград – медали «За возвращение Крыма», «Участнику военной операции в Сирии» и «За отвагу». Последнюю, как рассказал ветеран, он получил за спасение раненого сослуживца во время минометного обстрела.

«Я снял бронежилет, автомат и побежал обратно. Перевязал товарища, сделал обезболивающий укол, поднял его на себя и под огнем вынес к своим. Почти три километра мы шли под минометным обстрелом», – рассказал Мелентьев.

После демобилизации он приехал в Мензелинск. В июне этого года Мелентьев женился на волонтере Русалине Подгорной. Сейчас супруги вместе собирают и отправляют гуманитарную помощь военнослужащим.

Недавно ветеран выступил на Кубке Раиса Татарстана по метанию ножей среди участников СВО. В соревнованиях приняли участие 19 спортсменов, Мелентьев занял пятое место.

«Самое ценное – встретиться с сослуживцами, пообщаться, узнать, как складывается их жизнь после службы. Для ветеранов такие встречи очень важны. Мы поддерживаем друг друга, и это помогает двигаться дальше», – отметил он.

Главным для себя после возвращения к мирной жизни мужчина называет семью, работу и возможность строить планы на будущее.

«Я счастливый человек. У меня есть семья, работа, друзья. А ведь счастье – это возможность жить, работать, видеть своих близких и строить планы на будущее», – сказал ветеран.

Материал подготовлен при участии Ильсеяр Хаертдиновой

Фотографии предоставлены Ильсеяр Хаертдиновой