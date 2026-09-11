Первую ветроэлектростанцию в Татарстане планируют запустить к 2029 году

Свияжскую ветроэлектростанцию в Татарстане планируют запустить к 2029 году. Мощность объекта составит 268,8 МВт. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли республики Марат Минибаев на совместном заседании комитетов Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству и по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«В Татарстане начато развитие альтернативных видов получения электроэнергии. Такой проект реализуется в Буинском районе. К 2029 году планируется запустить первый ветропарк. Станция уже внесена в схему территориального планирования России и программу развития энергетики», – рассказал он.

Минибаев добавил, что внутренние резервы повышения энергоэффективности станций в республике исчерпаны, поэтому основные усилия направлены на модернизацию оборудования. «Запланированы проекты модернизации энергетических мощностей, они уже реализуются энергокомпаниями», – отметил он.

Так, по его словам, к 2030 году планируется ввод новых мощностей – 642 МВт. Кроме того, прорабатываются проекты, которые будут реализованы за счет средств компаний.

«У нас есть разрыв между потреблением и производством электроэнергии. Поэтому нам необходимо дополнительно построить 1,5 ГВт новых мощностей», – подчеркнул замминистра.

Он также привел данные крупных промышленных предприятий Татарстана, из которых следует, что в прошлом году на мероприятия по энергосбережению было направлено более 14 млрд рублей. В результате экономический эффект превысил 4,5 млрд рублей.

Минибаев напомнил, что в Татарстане также развивается программа по газомоторному топливу. Сегодня в республике 15 тыс. транспортных средств работают на газе. В прошлом году было переоборудовано на метан и приобретено более 570 единиц транспорта. Эксплуатируется свыше 230 единиц техники на сжиженном природном газе.

«В республике реализуется программа развития электрозарядной инфраструктуры. Насчитывается уже более 300 электрозаправочных станций, свыше 1,7 тыс. электромобилей», – заключил замминистра.