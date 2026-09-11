МТС включила 5G в Казани и еще 15 городах-миллионниках и областных центрах

Фото предоставила пресс-служба МТС

МТС открыла доступ к 5G для жителей столицы Татарстана, запустив новый стандарт связи в диапазоне 2600 МГц на действующих частотах LTE. Новая сеть заработала в центре города в местах с высокой деловой активностью и наиболее посещаемых горожанами и туристами локациях.

Гигабитная сеть 5G МТС в диапазоне 4,9 ГГц заработала на базе 46 бывших тестовых зон в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. В Казани и еще 15 городах-миллионниках и областных центрах сеть 5G МТС запустили соответственно в диапазонах 2600 МГц и 2100 МГц на действующих частотах LTE.

В Казани новая сеть заработала на десяти площадках в местах наибольшей концентрации абонентов – установленное здесь оборудование обеспечило 5G-покрытие в деловом центре города.

«Если раньше скорости и преимущества 5G могли оценить только пользователи тестовых зон и В2В-клиенты, теперь долгожданная технология стала доступна обычному абоненту. Согласно данным Big Data, в Казани 53% зарегистрированных на нашей сети устройств поддерживают технологию 5G. К моменту решения регулятора о выделении частот МТС подошла с полной технической готовностью – компания на протяжении 10 лет испытывала и внедряла технологии 5G, запускала многочисленные тестовые зоны, а в прошлом году представила первую российскую базовую станцию этого стандарта. Для телеком-рынка нашей страны и пользователей, особенно для В2В-сегмента, запуск 5G сегодня – поистине историческое событие», – поделился директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

«Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству пользователей мобильного интернета. С увеличением числа пользователей трафик постепенно растет, поэтому важно расширять возможности инфраструктуры. Появление первых зон 5G в деловых и туристических местах столицы республики поможет усилить сеть там, где нагрузка сейчас выше всего. По решению Государственной комиссии по радиочастотам операторы должны запустить сети 5G в наиболее популярных локациях городов-миллионников до 2028 года», – рассказал первый заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев.

31 августа 2026 года Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о выделении операторам связи «большой четверки» частот 5G в диапазоне 4,63-4,99 ГГц и разрешила использовать в новом стандарте частоты, выделенные под LTE.

Сеть 5G МТС в диапазоне 4,9 ГГц с возможностью свободного подключения на скорости до 1,5 Гбит/cек стала доступна в Москве (23 локации), Санкт-Петербурге и Кронштадте (20 локаций), Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе (по одной локации). В диапазоне 2100 МГц технология заработала на действующих частотах LTE в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани (2600 МГц), Уфе, Краснодаре, Новороссийске, Вологде, Мурманске, Петрозаводске, Сыктывкаре, Пскове, Анапе, Великих Луках и Ухте.