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Общество 11 сентября 2026 15:35

Середина сентября в Татарстане окажется на два градуса теплее нормы

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Середина сентября в Татарстане окажется на два градуса теплее нормы
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха во второй декаде сентября окажется на два градуса выше климатической нормы. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 11 по 20 сентября равняется +11,7 градуса, а для Казани – +12,2 градуса. Таким образом, средние температуры составят +13,7 и +14,2 градуса соответственно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан придет небольшое потепление, но вскоре возобновятся дожди. Подробнее о предстоящей второй волне бабьего лета читайте в материале Дробное бабье лето в «нервную» осень: синоптики рассказали о погоде в Татарстане.

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#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
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