Середина сентября в Татарстане окажется на два градуса теплее нормы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха во второй декаде сентября окажется на два градуса выше климатической нормы. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 11 по 20 сентября равняется +11,7 градуса, а для Казани – +12,2 градуса. Таким образом, средние температуры составят +13,7 и +14,2 градуса соответственно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан придет небольшое потепление, но вскоре возобновятся дожди. Подробнее о предстоящей второй волне бабьего лета читайте в материале Дробное бабье лето в «нервную» осень: синоптики рассказали о погоде в Татарстане.