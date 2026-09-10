Фото предоставлено организаторами мероприятия

Более 2 тыс. человек приняли участие в мероприятиях УРАМ Тура, который команда экстрим-парка «УРАМ» провела в 15 городах и населенных пунктах Татарстана. Серия выездных мероприятий в этом году стала самой масштабной за всю историю проекта.

Участниками мастер-классов, открытых тренировок и встреч с локальными сообществами стали более 600 человек. Еще около 1,4 тыс. зрителей посетили мероприятия в городах тура.

В программу вошли занятия по уличным и экстремальным видам спорта, тренировки с райдерами и тренерами команды «УРАМ», разбор спортивной техники и подготовка к соревнованиям. Участники смогли попробовать новые дисциплины, получить обратную связь от спортсменов и познакомиться с представителями местных уличных сообществ.

В рамках тура команда посетила Буинск, Иннополис, Зеленодольск, Арск, Богатые Сабы, Алексеевск, Чистополь, Новошешминск, Заинск, Набережные Челны, Нижнекамск, Азнакаево, Лениногорск, Бугульму и Лаишево.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

«Для нас было важно показать, что уличный спорт развивается не только в столице республики. В каждом городе мы встречались с ребятами, которые уже занимаются спортом или только хотят попробовать себя в новом направлении. Тем более во всех городах, которые мы посетили, есть инфраструктура для развития в экстрим-спорте. Такой обмен опытом помогает формировать сообщества и дает участникам возможность увидеть дальнейшие точки роста в спорте и не только», – отметила директор экстрим-парка «УРАМ» Мария Крюкова.

Основной задачей проекта организаторы называют поддержку локальных уличных сообществ и создание возможностей для обмена опытом между спортсменами из разных городов. УРАМ Тур также помогает участникам находить единомышленников, совершенствовать спортивные навыки и становиться частью сообщества уличной культуры Татарстана.

«УРАМ Тур – это в первую очередь про живое взаимодействие. Спортсмены нашей команды не просто показывали элементы, а разбирали технику вместе с участниками, отвечали на вопросы и помогали им прогрессировать. Особенно ценно видеть, как после таких встреч ребята продолжают тренироваться и объединяются вокруг своих локальных площадок», – подчеркнул комьюнити-менеджер экстрим-парка «УРАМ» Амир Нуриев.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

УРАМ Тур проходил накануне фестиваля уличных культур «УРАМ», который состоялся 29 и 30 августа. За два дня мероприятие посетили более 40 тыс. человек. В спортивной программе приняли участие более 600 спортсменов из более чем 20 регионов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Белгорода, Омска и Нижнего Новгорода. Образовательный лекторий собрал более 1 тыс. человек.

В этом году фестиваль впервые прошел в двухдневном формате. 29 августа участники знакомились друг с другом, обменивались опытом и готовились к основным соревнованиям. На площадках прошли квалификации, открытые мастер-классы, лекции и дискуссии. 30 августа состоялись финалы спортивной программы, танцевальные баттлы и музыкальная программа.

УРАМ Тур провела команда экстрим-парка «УРАМ» при поддержке Министерства по делам молодежи Татарстана и Благотворительного фонда «Татнефть» в рамках проектов «Лето в Татарстане» и национального проекта «Молодежь и дети».