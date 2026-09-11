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Общество 11 сентября 2026 18:45

В Татарстане с 17 сентября по 22 октября возможны сбои в теле- и радиовещании

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В Татарстане с 17 сентября по 22 октября возможны кратковременные сбои в работе радиотехнического оборудования из-за солнечной интерференции. Об этом сообщает филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

Ухудшение качества каналов спутниковой связи может происходить ежедневно в период с 11:33 до 12:49. Воздействие на прием сигналов с космических аппаратов будет длиться от нескольких секунд до пяти минут.

В РТПЦ отметили, что по мере технической возможности бесперебойную трансляцию на сети телерадиовещания во время солнечной интерференции будут обеспечивать с помощью оперативного резерва, спутниковых и наземных каналов связи.

#ртпц #телевещание #радиовещание
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