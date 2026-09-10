Зарипова назвала молодежь главным кадровым ресурсом Татарстана

На фоне кадрового дефицита работодатели Татарстана все больше конкурируют за возможность не только привлечь, но и удержать сотрудников. На первый план выходят социальные гарантии, карьерные перспективы, поддержка семей и условия жизни. Об этом министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала на круглом столе «Где кадры в 2026 году? Как компании привлекают сотрудников».

Сегодня в Татарстане открыто около 90 тыс. вакансий при рекордно низком уровне безработицы. На 1 сентября 2026 года в республике зарегистрировано около 3,9 тыс. безработных, уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,19%. При этом предприятиям нужны прежде всего квалифицированные специалисты: на неквалифицированный труд приходится только 8% прогнозируемой кадровой потребности.

В 2026–2032 годах республике для замещения уходящих работников и заполнения новых рабочих мест ежегодно потребуется около 51,4 тыс. человек. Более половины – 55% – должны составить специалисты со средним профессиональным образованием, 37% – работники с высшим образованием и руководители.

Больше всего кадров потребуется обрабатывающим производствам – 8,1 тыс. человек в год. В образовании потребность оценивается в 6,9 тыс., здравоохранении – 6,8 тыс., транспортировке и хранении – 5,8 тыс., строительстве – 3,8 тыс., торговле – 2,9 тыс. человек.

Одним из основных ресурсов для рынка труда Зарипова назвала молодежь. В Татарстане живут более 4 млн человек, около миллиона из них – в возрасте от 15 до 35 лет. Причем группа 15–29 лет будет расти: к 2032 году ее численность может увеличиться примерно на 20%.

«Вот с кем мы должны работать – это наши будущие кадры. И уже, в принципе, если мы говорим «до 30 лет», то это и настоящие кадры», – сказала Зарипова.

Работу с будущим сотрудником предприятия начинают еще до его поступления в колледж или вуз. В школах Татарстана открываются агроклассы, инженерные и химические классы, развивается проект «Физмат-прорыв». Компании подключаются и непосредственно к подготовке специалистов – участвуют в формировании образовательных программ, а мастера и начальники цехов включаются в педагогический процесс.

В этом году система среднего профессионального образования республики выпустила около 50 тыс. специалистов. Задача, по словам Зариповой, – привлечь их на предприятия Татарстана.

«Задача для работодателей – удержать этих молодых специалистов. Во-первых, чтобы они после вуза и СПО пришли к работодателям, а во-вторых, чтобы не ушли, разочаровавшись через год, через два, через три», – сказала министр.

Одним из инструментов закрепления кадров становится наставничество. По словам Зариповой, если работник согласился стать наставником, эта работа оплачивается работодателем. Важна и понятная карьерная траектория – возможность повысить квалификацию, изменить должность и уровень дохода через несколько лет.

Компании развивают дополнительные социальные гарантии – медицинское страхование, санаторно-курортные программы, поддержку сотрудников с детьми. Еще одним инструментом привлечения кадров может стать арендное жилье. Зарипова назвала это направление перспективным с учетом ситуации на финансовом рынке и стоимости ипотеки.

При выборе места работы значение имеет и то, что находится за пределами предприятия: транспорт, медицина, образование, общественные пространства и возможности для детей. Кадровая конкуренция сегодня выходит далеко за рамки размера зарплаты.

«Важна не только оплата труда, но и та среда, где будет жить моя семья, мои дети и какие есть перспективы», – подытожила Зарипова.