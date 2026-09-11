Дробное бабье лето в «нервную» осень: синоптики рассказали о погоде в Татарстане

Бабье лето в Татарстане в этом году проходит волнами: короткое тепло в начале сентября сменилось дождями, но уже с 15 сентября в республику снова вернутся теплые солнечные дни. Какой будет погода в октябре и ноябре, когда включат отопление и выпадет первый снег, «Татар-информ» узнал у синоптиков.





Осадки выпадали неравномерно. Наиболее дождливо было в Мамадыше, где выпало 50 мм влаги, в Чистополе (46,3 мм) и в Чулпаново Нурлатского района (45,1 мм). В Казани выпало 16 мм осадков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первая декада сентября выдалась теплой и местами дождливой

Первая декада сентября порадовала жителей Татарстана осенним теплом. Температура воздуха в разных районах республики варьировалась от 15,5 до 16,5 градуса, что на один-два градуса выше декадной нормы, рассказал «Татар-информу» начальник Гидромета РТ Феликс Гоголь.

Осадки выпадали неравномерно. Наиболее дождливо было в Мамадыше, где выпало 50 мм влаги, в Чистополе (46,3 мм) и в Чулпаново Нурлатского района (45,1 мм). В Казани выпало 16 мм осадков.

«Норма первой декады сентября – 14–19 мм. В Чистополе за первую декаду выпало в три раза больше декадной нормы», – отметил Гоголь.

В Чистопольском, Елабужском и Нурлатском районах за первые десять дней сентября уже выпала месячная норма осадков.

«В пятницу преимущественно без осадков. Под влиянием гребня температурный фон повысится в дневные часы до 17–23 градусов, но это только на один день» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первая волна бабьего лета была короткой

В самом начале сентября в Татарстане несколько дней держалась погода антициклонального характера. Однако назвать это полноценным бабьим летом можно лишь с оговоркой, отметил синоптик.

«Бабье лето – более продолжительный период: несколько дней устойчивой теплой погоды с температурой выше нормы, яркое солнце и отсутствие осадков. В начале сентября такой период был, но всего пару дней. Это было скорее молодое, раннее бабье лето», – пояснил Феликс Гоголь.

В течение прошедших двух суток погоду в республике формировал южный циклон, который образовался в Саратовской и Самарской областях. Местами прошли сильные дожди, но этот период завершился.

«В пятницу преимущественно без осадков. Под влиянием гребня температурный фон повысится в дневные часы до 17–23 градусов, но это только на один день. Один день мы не считаем продолжительным периодом бабьего лета», – подчеркнул Гоголь.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выходные будут прохладными и дождливыми

С пятницы на субботу через территорию республики пройдет холодный атмосферный фронт северо-западного циклона. Температурный фон несколько снизится: максимальные температуры составят 15–20 градусов. Ожидаются осадки разной интенсивности – от небольших до умеренных, локально в выходные возможны сильные дожди.

«Суббота и воскресенье снова будут дождливыми. В понедельник местами возможны осадки, температурный фон примерно такой же», – рассказал Феликс Гоголь.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, 14 сентября в некоторых районах пройдет небольшой дождь. 15 сентября вероятность осадков небольшая, днем воздух прогреется до 17–22 градусов.

«Со вторника начнется новый период без осадков. Температурный фон будет немного подрастать – в пределах 17–22 градусов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На следующей неделе придет новая волна тепла

Но есть и хорошие новости – вторая волна бабьего лета ожидается уже на следующей неделе. С 15 сентября в Татарстане начнется новый теплый и сухой период.

«Со вторника начнется новый период без осадков. Температурный фон будет немного подрастать – в пределах 17–22 градусов. Это можно назвать второй волной, продолжением бабьего лета или началом нового этапа», – сказал синоптик.

Продолжительность этого периода, по его словам, составит как минимум пару дней.

«Продолжительность бабьего лета каждый год варьируется: и начало, и окончание, и интенсивность. Это может быть несколько дней, а может быть целый месяц. Может быть и несколько волн. В этом году не весь сентябрь будет бабьим летом – уже очевидно, потому что первая декада была с существенными осадками», – отметил Гоголь.

Синоптик не исключил, что очередная волна бабьего лета возможна в октябре.

«Осень 2026 года в республике характеризуется частой и быстрой сменой погоды. Короткие периоды тепла и отсутствия осадков будут резко сменяться фронтальными разделами с запада, приносящими дожди и похолодание» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Осень в Татарстане будет «нервной»

Бабье лето в Татарстане в этом году будет дробным и недолгим, сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, осень 2026 года в республике характеризуется частой и быстрой сменой погоды. Короткие периоды тепла и отсутствия осадков будут резко сменяться фронтальными разделами с запада, приносящими дожди и похолодание.

«Бабье лето не будет растянутым во времени. Эта дробность уже наблюдается второй раз. Будут еще очень короткие периоды по один-три дня, когда немного распогодится и будет казаться, что вот оно — полноценное бабье лето, но оно придет на очень короткий период», — отметил Шувалов.

Он также подчеркнул, что первый осенний месяц в этом году в Татарстане «чисто сентябрьский» по погоде, в отличие от предыдущих трех лет, когда он становился фактически четвертым летним месяцем.

Что касается второй половины месяца, то, по прогнозам метеоролога, температура воздуха будет в среднем на 1–1,5 градуса выше климатической нормы. При этом характер погоды останется «нервным» — с частыми переходами от похолодания к потеплению. Количество осадков ожидается на уровне климатической нормы или чуть выше.

«Заморозков пока не было. В ближайшие три-четыре дня заморозки не ожидаются» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Сибири стоит 30-градусная жара, а в Татарстане – холодные ночи

Говоря об особенностях осени в целом, Александр Шувалов отметил, что аномалий в Татарстане не ожидается.

«Сентябрь продолжит традицию этого лета — не слишком выдающуюся и не слишком бросающуюся в глаза, чуточку блеклую погоду», — сказал он.

Для сравнения синоптик привел Сибирь, где, в частности, в Ханты-Мансийском автономном округе стоит 30-градусная жара, продолжающая аномально жаркое лето.

Между тем в Татарстан, наоборот, идет короткое похолодание, но пока без заморозков. Так, минувшая ночь (с 10 на 11 сентября) стала самой холодной за последний период: температура воздуха по республике опускалась до 2–7 градусов, в низовьях — до 1–3 градусов, но перехода через ноль не случилось.

«Заморозков пока не было. В ближайшие три-четыре дня заморозки не ожидаются», — сказал Феликс Гоголь.

Он напомнил, что в сентябре «заморозки считаются опасным явлением»: продолжается уборка урожая, вегетационный период не завершен, сеют озимые. Однако в последние дни среднесуточная температура по республике держалась на уровне 14–16 градусов, то есть до устойчивого перехода через 10 и тем более 5 градусов еще далеко.

«По предварительному прогнозу Гидрометцентра России на октябрь, температура воздуха ожидается близкой к норме или на один градус выше» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Октябрь и ноябрь ожидаются теплыми

Во вторую декаду сентября большая часть республики попадает в зону положительных аномалий. Температура будет выше нормы на два градуса.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России на октябрь, температура воздуха ожидается близкой к норме или на один градус выше. Скорректированные данные на предстоящий месяц будут опубликованы в конце сентября.

«Ноябрь тоже может быть теплее нормы на один градус, но это предварительные данные», – добавил Феликс Гоголь.

Декабрь, по его словам, комментировать пока сложно: республика попадает в пограничную зону между нормой и отрицательной аномалией.

Первый снег в Татарстане, по данным синоптика Гидрометцентра РТ, теоретически может выпасть даже в сентябре, но в этом году такого не ожидается Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда начнется отопительный сезон и выпадет первый снег

Отопительный период начинается при устойчивом переходе среднесуточной температуры через 8 градусов в сторону понижения. Это обычно случается в первую-вторую декаду октября. Но иногда коммунальные службы дают тепло в социальные объекты и дома раньше.

Отвечая на вопрос о смещении отопительного сезона из-за глобального потепления, Александр Шувалов отметил, что говорить о ежегодном сдвиге нельзя.

«Если мы осредняем за двадцать-тридцать лет, то сдвиги заметны — это сдвиг на полнедели-неделю. Но это средняя цифра. Годовые флуктуации никто не отменял», — пояснил он.

По его словам, все прогнозы настраивают на то, что сентябрь будет близким к климатической норме как по температуре, так и по осадкам.

Первый снег в Татарстане, по данным синоптика Гидрометцентра РТ, теоретически может выпасть даже в сентябре, но в этом году такого не ожидается. Устойчивый снежный покров, по климатическим меркам, обычно образуется в конце второй – начале третьей декады ноября. Однако в последние годы из-за глобального потепления это происходит позднее.

«В прошлом году снег образовался, а потом сошел. Устойчивый покров сформировался только во второй половине декабря. Такое тоже возможно», – заключил Феликс Гоголь.