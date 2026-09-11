Дробное бабье лето в «нервную» осень: синоптики рассказали о погоде в Татарстане
На следующей неделе в Татарстан придет вторая волна бабьего лета
Бабье лето в Татарстане в этом году проходит волнами: короткое тепло в начале сентября сменилось дождями, но уже с 15 сентября в республику снова вернутся теплые солнечные дни. Какой будет погода в октябре и ноябре, когда включат отопление и выпадет первый снег, «Татар-информ» узнал у синоптиков.
Первая декада сентября выдалась теплой и местами дождливой
Первая декада сентября порадовала жителей Татарстана осенним теплом. Температура воздуха в разных районах республики варьировалась от 15,5 до 16,5 градуса, что на один-два градуса выше декадной нормы, рассказал «Татар-информу» начальник Гидромета РТ Феликс Гоголь.
Осадки выпадали неравномерно. Наиболее дождливо было в Мамадыше, где выпало 50 мм влаги, в Чистополе (46,3 мм) и в Чулпаново Нурлатского района (45,1 мм). В Казани выпало 16 мм осадков.
«Норма первой декады сентября – 14–19 мм. В Чистополе за первую декаду выпало в три раза больше декадной нормы», – отметил Гоголь.
В Чистопольском, Елабужском и Нурлатском районах за первые десять дней сентября уже выпала месячная норма осадков.
Первая волна бабьего лета была короткой
В самом начале сентября в Татарстане несколько дней держалась погода антициклонального характера. Однако назвать это полноценным бабьим летом можно лишь с оговоркой, отметил синоптик.
«Бабье лето – более продолжительный период: несколько дней устойчивой теплой погоды с температурой выше нормы, яркое солнце и отсутствие осадков. В начале сентября такой период был, но всего пару дней. Это было скорее молодое, раннее бабье лето», – пояснил Феликс Гоголь.
В течение прошедших двух суток погоду в республике формировал южный циклон, который образовался в Саратовской и Самарской областях. Местами прошли сильные дожди, но этот период завершился.
«В пятницу преимущественно без осадков. Под влиянием гребня температурный фон повысится в дневные часы до 17–23 градусов, но это только на один день. Один день мы не считаем продолжительным периодом бабьего лета», – подчеркнул Гоголь.
Выходные будут прохладными и дождливыми
С пятницы на субботу через территорию республики пройдет холодный атмосферный фронт северо-западного циклона. Температурный фон несколько снизится: максимальные температуры составят 15–20 градусов. Ожидаются осадки разной интенсивности – от небольших до умеренных, локально в выходные возможны сильные дожди.
«Суббота и воскресенье снова будут дождливыми. В понедельник местами возможны осадки, температурный фон примерно такой же», – рассказал Феликс Гоголь.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, 14 сентября в некоторых районах пройдет небольшой дождь. 15 сентября вероятность осадков небольшая, днем воздух прогреется до 17–22 градусов.
На следующей неделе придет новая волна тепла
Но есть и хорошие новости – вторая волна бабьего лета ожидается уже на следующей неделе. С 15 сентября в Татарстане начнется новый теплый и сухой период.
«Со вторника начнется новый период без осадков. Температурный фон будет немного подрастать – в пределах 17–22 градусов. Это можно назвать второй волной, продолжением бабьего лета или началом нового этапа», – сказал синоптик.
Продолжительность этого периода, по его словам, составит как минимум пару дней.
«Продолжительность бабьего лета каждый год варьируется: и начало, и окончание, и интенсивность. Это может быть несколько дней, а может быть целый месяц. Может быть и несколько волн. В этом году не весь сентябрь будет бабьим летом – уже очевидно, потому что первая декада была с существенными осадками», – отметил Гоголь.
Синоптик не исключил, что очередная волна бабьего лета возможна в октябре.
Осень в Татарстане будет «нервной»
Бабье лето в Татарстане в этом году будет дробным и недолгим, сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, осень 2026 года в республике характеризуется частой и быстрой сменой погоды. Короткие периоды тепла и отсутствия осадков будут резко сменяться фронтальными разделами с запада, приносящими дожди и похолодание.
«Бабье лето не будет растянутым во времени. Эта дробность уже наблюдается второй раз. Будут еще очень короткие периоды по один-три дня, когда немного распогодится и будет казаться, что вот оно — полноценное бабье лето, но оно придет на очень короткий период», — отметил Шувалов.
Он также подчеркнул, что первый осенний месяц в этом году в Татарстане «чисто сентябрьский» по погоде, в отличие от предыдущих трех лет, когда он становился фактически четвертым летним месяцем.
Что касается второй половины месяца, то, по прогнозам метеоролога, температура воздуха будет в среднем на 1–1,5 градуса выше климатической нормы. При этом характер погоды останется «нервным» — с частыми переходами от похолодания к потеплению. Количество осадков ожидается на уровне климатической нормы или чуть выше.
В Сибири стоит 30-градусная жара, а в Татарстане – холодные ночи
Говоря об особенностях осени в целом, Александр Шувалов отметил, что аномалий в Татарстане не ожидается.
«Сентябрь продолжит традицию этого лета — не слишком выдающуюся и не слишком бросающуюся в глаза, чуточку блеклую погоду», — сказал он.
Для сравнения синоптик привел Сибирь, где, в частности, в Ханты-Мансийском автономном округе стоит 30-градусная жара, продолжающая аномально жаркое лето.
Между тем в Татарстан, наоборот, идет короткое похолодание, но пока без заморозков. Так, минувшая ночь (с 10 на 11 сентября) стала самой холодной за последний период: температура воздуха по республике опускалась до 2–7 градусов, в низовьях — до 1–3 градусов, но перехода через ноль не случилось.
«Заморозков пока не было. В ближайшие три-четыре дня заморозки не ожидаются», — сказал Феликс Гоголь.
Он напомнил, что в сентябре «заморозки считаются опасным явлением»: продолжается уборка урожая, вегетационный период не завершен, сеют озимые. Однако в последние дни среднесуточная температура по республике держалась на уровне 14–16 градусов, то есть до устойчивого перехода через 10 и тем более 5 градусов еще далеко.
Октябрь и ноябрь ожидаются теплыми
Во вторую декаду сентября большая часть республики попадает в зону положительных аномалий. Температура будет выше нормы на два градуса.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра России на октябрь, температура воздуха ожидается близкой к норме или на один градус выше. Скорректированные данные на предстоящий месяц будут опубликованы в конце сентября.
«Ноябрь тоже может быть теплее нормы на один градус, но это предварительные данные», – добавил Феликс Гоголь.
Декабрь, по его словам, комментировать пока сложно: республика попадает в пограничную зону между нормой и отрицательной аномалией.
Когда начнется отопительный сезон и выпадет первый снег
Отопительный период начинается при устойчивом переходе среднесуточной температуры через 8 градусов в сторону понижения. Это обычно случается в первую-вторую декаду октября. Но иногда коммунальные службы дают тепло в социальные объекты и дома раньше.
Отвечая на вопрос о смещении отопительного сезона из-за глобального потепления, Александр Шувалов отметил, что говорить о ежегодном сдвиге нельзя.
«Если мы осредняем за двадцать-тридцать лет, то сдвиги заметны — это сдвиг на полнедели-неделю. Но это средняя цифра. Годовые флуктуации никто не отменял», — пояснил он.
По его словам, все прогнозы настраивают на то, что сентябрь будет близким к климатической норме как по температуре, так и по осадкам.
Первый снег в Татарстане, по данным синоптика Гидрометцентра РТ, теоретически может выпасть даже в сентябре, но в этом году такого не ожидается. Устойчивый снежный покров, по климатическим меркам, обычно образуется в конце второй – начале третьей декады ноября. Однако в последние годы из-за глобального потепления это происходит позднее.
«В прошлом году снег образовался, а потом сошел. Устойчивый покров сформировался только во второй половине декабря. Такое тоже возможно», – заключил Феликс Гоголь.