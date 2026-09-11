Спектакль к 50-летию ПАО «КАМАЗ» показали в Набережных Челнах

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В театре «Мастеровые» прошел закрытый показ перед премьерой спектакля «Люди города Н» в постановке режиссера и соучредителя фонда «Живой город» Дианы Сафаровой и режиссера Ильнура Гарифуллина.

На первом показе постановки присутствовали руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Челны это второй город республики. Это город, который строили люди со всего советского союза. Здесь всегда жили и работали талантливые люди», – отметил в ходе подхода прессы Сафаров.

«Люди города Н», первый мюзикл в истории театра «Мастеровые», это рассказ о людях, которые строили легендарный КАМАЗ и белокаменный город на Каме.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Все подвиги совершают люди. Наши здания, сооружения, станки без людей ничего не значат. Именно люди творят историю, и каждое поколение сделало что-то важное, героическое», – объявил Когогин перед началом спектакля.

Премьера приурочена к 50-летию выпуска первого автомобиля КАМАЗ и 400-летию города Набережные Челны. Спектакль создан командой фонда «Живой город» при поддержке ПАО «КАМАЗ».

Спектакль основан на реальных историях жителей Набережных Челнов и работников завода. «Люди города Н» войдут в постоянный репертуар театра. Премьера состоится 12 сентября.

Главный режиссер – Диана Сафарова. Режиссер-постановщик – Ильнур Гарифуллин. Исполнительный продюсер – Наргис Самигуллина. Художник-постановщик – Алексей Лобанов. Композитор – Тимур Валеев. Автор текста песен – Анна Валеева. Хореографы – Марсель и Мария Нуриевы. Художник по свету – Евгений Ганзбург. Медиа-художники – студия «Взмах».