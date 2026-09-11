Директора казанской фирмы осудили за махинации на 400 млн рублей

46-летнего жителя Казани признали виновным в махинациях на сумму свыше 400 млн рублей. Ему вменили статьи об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также о неправомерном обороте средств платежей, сообщает Прокуратура Татарстана.

В период с 1 января 2018 года по 25 февраля 2021 мужчина, будучи директором ООО «Арсенал Элком», включал в налоговые декларации и книги покупок заведомо ложные сведения о фиктивных финансово-хозяйственных операциях с 15 организациями. Таким образом ему удалось уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 65 млн рублей. Помимо этого, директор фирмы изготовил поддельные платежные распоряжения, чтобы вывести 349 млн рублей из оборота компании.

Приговором суда казанцу назначено 4 года колонии общего режима, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства. Кроме того, суд полностью удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 65 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного государству.