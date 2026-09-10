Марат Ахметов ознакомился с работой соцобъектов Аксубаевского района

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов в рамках рабочей поездки посетил социальные объекты Аксубаевского района. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Он осмотрел молодежный центр после капитального ремонта и благоустроенный парк «Молодежный», возложил цветы к Вечному огню в Парке Победы, пообщался с ветеранами СВО и волонтерами, а также посетил фестиваль добрососедства «Курше».

Молодежный центр в поселке городского типа Аксубаево вновь открылся после капитального ремонта в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Здание на улице Ленина было построено в 1978 году как кинотеатр и на протяжении нескольких десятилетий оставалось одним из главных мест притяжения местной молодежи.

Капитальный ремонт здания начался в октябре прошлого года. В ходе работ обновили фасад и кровлю, укрепили несущие конструкции, заменили окна, двери и внутренние перекрытия, модернизировали инженерные сети.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Сейчас в молодежном центре работают малый и большой коворкинги, студия звукозаписи, компьютерная зона, кабинеты для индивидуальных и групповых психологических консультаций, а также арт-студия. Здесь созданы условия для образовательной и проектной деятельности, реализации общественных инициатив и проведения досуга.

Молодые люди смогут участвовать в образовательных программах, развивать лидерские качества, осваивать современные технологии и реализовывать собственные проекты. С ними работают наставники, которые помогают участникам раскрывать потенциал и воплощать идеи.

Марат Ахметов осмотрел помещения центра и пообщался с педагогами и молодежью. Он пожелал им успехов в работе и реализации проектов.

Также в Аксубаево Марат Ахметов осмотрел благоустроенный парк «Молодежный». На его территории уложили тротуарную плитку, оборудовали памп-трек для скейтбордистов, установили центральную перголу-навес, главную концертную и дополнительную молодежную сцены. В парке появились современная детская площадка, спортивные и музыкальные зоны. Для безопасности посетителей установили системы освещения и видеонаблюдения.

Изменения произошли и в Парке Победы. Возле обновленного Вечного огня установили монументы со списками участников Великой Отечественной войны, обустроили дорожки из брусчатки, провели работы по благоустройству и озеленению территории. Кроме того, здесь оборудовали площадку для экспозиции военной техники и благоустроили мемориальный комплекс, посвященный пяти воинам-интернационалистам.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Марат Ахметов возложил цветы к Вечному огню у мемориала Великой Отечественной войны. 10 сентября отмечается памятная дата – в этот день в 1941 году завершилось Смоленское сражение, продолжавшееся два месяца с 10 июля. В ходе битвы Красная Армия задержала наступление немецких войск на московском направлении, сорвав планы молниеносной войны гитлеровского командования.

В Парке Победы Марата Ахметова встретили районные волонтеры. С начала специальной военной операции они помогают военнослужащим, формируют гуманитарные конвои, отправляют на фронт технику и обмундирование, плетут маскировочные сети. За это время жители Аксубаевского района передали землякам в зону СВО 70 автомобилей.

На центральной площади поселка в этот день прошел фестиваль добрососедства «Тыква и мед на “Курше” зовет». Марат Ахметов поприветствовал участников мероприятия от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Этот фестиваль, который проходит по инициативе нашего Раиса, объединяет нас в одну большую, дружную, созидательную семью. Это особенно важно в условиях специальной военной операции, когда решается судьба большой страны, ее государственности и территориальной целостности. Сегодня вся страна должна объединиться, как одна большая семья, вокруг нашего национального лидера Владимира Путина и Раиса республики Рустама Миниханова. Фестиваль «Курше» как раз символизирует единство нашего многонационального народа», – подчеркнул исполняющий обязанности главы парламента.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Подводя итоги рабочей поездки, Марат Ахметов отметил в беседе с журналистами, что за последние годы Аксубаевский район значительно изменился. По его словам, благоустроенные общественные пространства, новые социальные объекты и повышение уровня комфорта позволяют поселку городского типа приближаться по качеству жизни к городским условиям.

«В немалой степени это результат работы государственных программ, которые реализуются при поддержке Раиса республики. Благодаря им преображаются наши города и села, и Аксубаевский район принимает в них активное участие», – подчеркнул Марат Ахметов.