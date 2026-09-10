В Апастовском районе 95-летний юбилей отмечает труженица тыла Миниса Шакирова

Труженица тыла Миниса Шакирова из Апастовского района Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Миниса Ахметзяновна родилась 10 сентября 1931 года в деревне Клачи Арского района ТАССР в семье колхозников четвертым ребенком. Когда девочке было 14 лет, ее мать умерла от болезней, обострившихся в военные годы во время строительства окопов. Отец женился во второй раз. Миниса и трое ее братьев жили с мачехой. Шакирова трудилась с малых лет в колхозе. Позже семья переехала в Казань. Миниса устроилась работать на «Тасму», позже была направлена на работу в деревню Малые Болгояры Апастовского района», – рассказали в пресс-службе.

В деревне она познакомилась с будущим мужем. Молодые люди поженились, работали в колхозе. В семье родилось трое сыновей, в настоящее время жив только один из них.

Сейчас у Минисы Ахметзяновны шесть внуков и девять правнуков, она имеет звание ветерана труда.