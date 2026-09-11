Снятый в РТ фильм «Я приду» выйдет в российский прокат 8 октября

Семейный фильм «Я приду», снятый в Татарстане, выйдет в российский прокат 8 октября после участия более чем в 20 кинофестивалях и получения 10 наград. Создатели картины отмечают, что во время специальных и фестивальных показов ее зрителями становились целые семьи.

Фильм рассказывает историю 16-летнего Тимофея, который сбегает из спецшколы и отправляется на поиски бабушки – единственного близкого человека, переставшего отвечать на его письма. В дорогу вместе с ним отправляется восьмилетний Малек. Путешествие героев становится историей о взрослении, дружбе, ответственности и отношениях с близкими.

По данным команды проекта, одним из последних достижений картины стала двойная награда X Феодосийского кинофестиваля. Профессиональное жюри признало «Я приду» лучшим полнометражным художественным фильмом, а зрители присудили ему приз зрительских симпатий.

«Для нас фестивали стали не только профессиональной историей, но и длинным тестом на зрителе. Мы смотрели, кто приходит, что обсуждают после сеанса, какие темы остаются с людьми. И в какой-то момент увидели главное: фильм работает как семейное кино», – говорит генеральный продюсер Денис Супрунов.

Помимо фестивальных показов, картину представили участникам Движения Первых и воспитанникам дома-интерната. После одного из специальных показов зрители смогли обсудить фильм с его создателями.

Режиссер Булат Сабитов отметил, что авторы не ставили перед собой задачу создать назидательное кино.

«Нам было важно рассказать живую историю. Герои ошибаются, спорят, принимают решения и учатся отвечать за них. А семья и близкие в этой истории становятся не лозунгом, а тем, к чему человек возвращается, когда взрослеет», – сказал он.

Вокруг фильма также сформировалось семейное сообщество. Зрители присылают фотографии с бабушками и снимки из семейных архивов. По данным команды, в различных активностях вокруг проекта участвуют около 22 тыс. человек, а в народный фотоархив загружено порядка 3 тыс. снимков.

К инициативе присоединились Евгений Кулик, Анастасия Волочкова, Аида Гарифуллина и Данис Зарипов, поделившиеся личными семейными фотографиями.

По данным команды проекта, трейлер «Я приду» набрал более 100 тыс. просмотров. Перед выходом картины в широкий прокат создатели планируют провести специальные показы в городах Татарстана и крупных городах России.

Последние два года продвижением фильма и подготовкой его выхода занимается генеральный продюсер Денис Супрунов. Он считает, что именно кинотеатральный прокат станет наиболее важной проверкой для картины.

«Фестиваль может дать награду, реклама – внимание, а публикации – узнаваемость. Но у кино есть простой итоговый показатель: человек покупает билет или не покупает. Поэтому 8 октября для нас начинается самый честный этап. Нам важно, чтобы фильм увидели не только в Татарстане, а в разных городах страны – и чтобы зрители приходили на него семьями», – говорит Супрунов.