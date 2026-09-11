Журналистов приглашают принять участие в конкурсе «РЕБУС: НАСЛЕДИЕ»

Представители СМИ могут принять участие в специальной номинации «Лучшая публикация об исторических поселениях» в рамках открытого федерального смотра-конкурса «РЕБУС: НАСЛЕДИЕ».

Конкурс проходит в рамках IV Международного форума «РЕБУС» – ключевого отраслевого события года, которое состоится в Казани с 11 по 13 ноября. Мероприятие проводится при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Министерства строительства и ЖКХ РФ, федеральных ведомств и институтов развития.

На этот раз «РЕБУС» впервые пройдет в сотрудничестве с Международной строительной неделей БРИКС. Форум объединит представителей 65 регионов России (включая новые территории) и 28 стран СНГ, БРИКС+ и ШОС. Ожидается более 1,5 тыс. очных участников и свыше 2,5 тыс. заочных.

Тема сохранения исторических поселений, градостроительства и архитектурного наследия сегодня находится в центре общественного и профессионального внимания. Качественная журналистика в этой сфере формирует повестку, влияет на принятие решений и помогает сохранять идентичность российских городов. Организаторы рассчитывают отметить лучшие материалы, которые глубоко и профессионально освещают эту тему.

Победитель получит денежную премию в размере 50 тыс. рублей. Обладатели 2-го и 3-го мест также получат дипломы. Церемония пройдет 13 ноября с участием представителей федеральных ведомств, институтов развития и ведущих экспертов отрасли. Все финалисты будут приглашены на нее.

На конкурс принимаются отдельные публикации или серии публикаций (до пяти материалов), объединенные общей темой, связанной с историческими поселениями. Материалы должны быть опубликованы в период с 1 октября 2023 по 30 сентября 2026 года.

К участию допускаются материалы, вышедшие в печатных СМИ, онлайн-изданиях, информационных агентствах, а также в личных блогах и Телеграм-каналах (при наличии аудитории не менее тысячи подписчиков).

Тематические направления:

·– сохранение и развитие исторических поселений: проблемы и успешные практики;

·– управление объектами культурного наследия: механизмы, инструменты, законодательство;

·– архитектурное наследие и современное градостроительство: поиск баланса;

·– инвестиции и девелопмент в исторических центрах: возможности и ограничения;

·– человеческий фактор: истории людей, сохраняющих наследие, инициативы местных сообществ.

Прием заявок продлится до 30 сентября 2026 года. Они принимаются по электронной почте programma@rebusforum.ru с пометкой в теме: «Номинация для журналистов – [Название публикации]».

Подробные условия, положение и все необходимые формы размещены на странице конкурса: rebusforum.ru/competition2026.