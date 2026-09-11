Набиуллина объяснила причины паузы в снижении ключевой ставки

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Ситуация на рынке топлива, высокие инфляционные ожидания и неопределенность с параметрами бюджета стали причинами паузы в снижении ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров 11 сентября 2026 года.

По ее словам, в июле и августе текущий рост цен был высоким, хотя экономика продолжала умеренно расти, а кредитная активность оставалась повышенной.

«Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Сам по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг», – сказала Набиуллина.

Она отметила, что в июне на инфляцию в основном влиял прямой рост цен на бензин и дизель, а позднее стали проявляться косвенные эффекты – через увеличение издержек компаний, а также вторичные эффекты, связанные с повышением инфляционных ожиданий и спроса.

«Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. Нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов и их влияние на устойчивую инфляцию», – подчеркнула глава ЦБ.

По оценке Банка России, в июле показатели устойчивой инфляции сместились в диапазон 5–6% в пересчете на год. Эти оценки могут быть уточнены после поступления полной статистики за август.

Инфляционные ожидания населения в августе снизились, однако по-прежнему значительно превышают уровни первого полугодия. У бизнеса и участников финансовых рынков они с июля немного выросли.

Еще одним фактором для решения регулятора стали параметры бюджета. Их уточнения Банк России ожидает до конца сентября.

«Все это стало основанием для того, чтобы сделать паузу в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании», – заявила Набиуллина.

Она добавила, что в базовом сценарии ЦБ ожидает возобновления снижения устойчивой инфляции по мере ослабления временных факторов, связанных с сокращением производственных возможностей, при условии сдержанного роста совокупного спроса.

Сегодня, 11 сентября, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых.