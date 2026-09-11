В Советском районе Казани 12 домов и три детсада на сутки останутся без воды

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На следующей неделе в Советском районе Татарстана часть зданий ровно на сутки останется без воды. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Подача воды прекратится в 9 часов 17 сентября, а возобновиться она должна в 9 часов 18 сентября. Причиной временных неудобств станет подключение двух водопроводов для жилого комплекса по улице Родины.

Под отключение попадут 12 многоквартирных жилых домов, 17 административных зданий и три детских сада.

В частности, отключение воды затронет следующие адреса:

– улица Рихарда Зорге, дома №1, 11а, 11а корп. 1, 11в, 11в корп. 2, 13а, 13а корп. 1, 13б, 13б корп. 1 и 2, 13г, 24в, 31, 31а, 31а корп. 2 и 4, 31б, 31в, 31г, а также ГСК №3;

– улица Аделя Кутуя, дома №130, 130 корп. 1, 181, 183 и 185а;

– улица Родины, дома №1, 1б, 1в, 1/2, 24, 24 корп. 1, 2 и 3, 24а, 24б, 24в, 24г, 24д, 24е, 24и, 24к, 26а, 26б, 26в, 26в/1, 26г, 26д, 26е, 31а корп. 1/94, 33 корп. 3, 4, 5 и 6, 33а корп. 1, 1/4, 2, 3, 4, 5 (13/24), 5/12, 6, 7, 8, 9, 10 и 25/38.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно заявкам от жителей, которые принимаются по телефону: 231-62-60.