Внедрение 5G в России: что изменится для пользователей

Четыре крупнейших российских оператора связи запустили сети 5G в 16 городах страны. Доступ к новому стандарту мобильной связи получили около 10 млн абонентов. До конца 2026 года географию 5G планируют расширить еще на 50 городов, сообщили в Минцифры России.





Связь обеспечивают четыре оператора – МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2. При этом присутствие операторов различается в зависимости от города, передает ТАСС

Фото: © «Татар-информ»

Возможность использования 5G на iPhone зависит от решения Apple

Сети пятого поколения уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Твери, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Ярославле, Уфе, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

Связь обеспечивают четыре оператора – МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2. При этом присутствие операторов различается в зависимости от города, передает ТАСС. Например, в Москве и Санкт-Петербурге сети 5G запустили все четыре компании, а в Уфе и Ярославле связь нового поколения пока обеспечивают только по одному оператору. В Казани 5G будет доступен операторам МТС и «Мегафона».

В Минцифры сообщили, что в ближайшее время высокоскоростной мобильный интернет станет доступен всем пользователям устройств на Android, поддерживающих соответствующую технологию. Возможность использования 5G на iPhone зависит от решения Apple.

«Основной потенциал сетей пятого поколения связан не с массовым потребительским рынком, а с корпоративным сектором и промышленностью» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«При 5G скорость мобильного интернета достигает 260 Мбит/c»

Пока сети 5G в российских городах работают фрагментарно и не обеспечивают сплошного покрытия. Об этом в комментарии «Татар-информу» сообщил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

На нынешнем этапе они будут сочетать возможности сетей пятого и четвертого поколений. При этом для 5G выделены не совсем те частоты, которые хотели получить операторы.

«По данным нашего приложения „Мегабитус“, средняя скорость интернета в России сейчас составляет 24 Мбит/с. Для 5G мы уже замерили около 210–260 Мбит/с. Это реальные скорости, которые появляются, то есть они на порядок выше. Но большинству людей такие скорости не нужны», – рассказал Кусков.

По его мнению, основной потенциал сетей пятого поколения связан не с массовым потребительским рынком, а с корпоративным сектором и промышленностью.

«Мне кажется, что основное предназначение 5G – все-таки не частный, а корпоративный бизнес-сегмент. Это заводы, предприятия, подключение M2M-устройств, датчиков, инфраструктуры умного города, проведение производственных операций там, где человеку находиться невозможно», – пояснил эксперт.

Кусков добавил, что для части абонентов переход на 5G потребует покупки нового смартфона, тогда как преимущества более высокой скорости нужны далеко не всем.

«В частном сегменте такие скорости, во-первых, не нужны. Во-вторых, большинству людей потребуется приобрести новый телефон. Тратить 50 тысяч рублей просто ради того, чтобы получить ненужную скорость, будет небольшое количество людей», – заключил он.

«Единственное применение 5G – это частные сети для компаний» Фото: © «Татар-информ»

«Массового потребительского эффекта от 5G ожидать не стоит»

Главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также не ожидает заметного эффекта от развития 5G для массового пользователя. В беседе с «Татар-информом» он выразил мнение, что создание таких сетей требует значительных инвестиций, при этом возможности окупить вложения у операторов ограничены на фоне ценовой конкуренции и снижения стоимости услуг связи.

Эксперт считает, что телекоммуникационная отрасль уже несколько лет недополучает средства, необходимые для развития, в том числе из-за давления на цены и действующей политики регулирования.

«Единственное применение 5G – это частные сети для компаний. Там есть потенциал, там есть возврат инвестиций, это организация производства, организация процессов. Для крупных предприятий 5G – это действительно полезная вещь», – рассказал Муртазин.

Ранее, в конце августа, Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила условия, на которых российские операторы «большой четверки» смогут развивать сети 5G. Они смогут разворачивать их в уже используемых диапазонах радиочастот, ранее предназначенных для LTE (4G). Необходимо отметить, что им разрешено применять базовые станции зарубежного производства, установленные до 1 сентября 2026 года.

Планируется, что связь пятого поколения в диапазоне 4,63–4,99 ГГц появится в наиболее популярных локациях городов-миллионников до конца 2028 года. Предполагается, что за этим последует поэтапное, в течение трех лет, расширение покрытия. Начало перехода операторов на отечественные базовые станции придется на 2027 год, тогда как завершиться он должен к концу 2031-го.