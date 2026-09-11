На видео попал момент ДТП с мотоциклистом, попавшим под легковушку в Казани

ДТП с участием мотоциклиста в Казани

Фото-скриншот: © Госавтоинспеция Казани

Жесткое ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло накануне вечером на перекрестке улиц Ленинградская и Симонова. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Согласно данным ГАИ, 38-летний водитель мотоцикла Honda CBR65OR, двигаясь по Ленинградской, проигнорировал красный свет, из-за чего попал под колеса легковушки Skoda Rapid, за рулем которой ехал 30-летний автомобилист. Водителя мотоцикла увезла скорая. Момент аварии попал на видео.

Возбуждено административное дело, проводится расследование. Правоохранители отмечают, что мотоциклист имеет 19-летний стаж вождения категории «А» и за последние два года 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Автомобилист имеет лишь двухлетний стаж вождения, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.